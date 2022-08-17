解開缺芯與高庫存並存謎團：全球半導體產業迎來新一輪庫存調整期？

集微網消息，疫情開始以來，全球芯片行業需求一度很旺盛，甚至出現了缺芯現象，不過目前種種積跡象顯示，半導體行業目前有可能正面臨突然的低迷。

《金融時報》8月17日撰文指出，即使對於一個習慣於頻繁出現周期性衰退的行業來說，這個問題也難以進行簡單的分析，讓研究人員難以預測未來將如何發展。

在許多汽車和工業市場的製造商仍然缺乏可靠的芯片供應，內存芯片、PC處理器和其他一些半導體突然出現供過於求。

它還迫使美國一些最大的芯片製造商削減數十億美元的計劃資本支出，而此時華盛頓已經通過了“芯片法案”，以補貼大規模增加國內芯片製造能力。

自1980年代以來一直在分析芯片周期的VLSI Research資深首蓆執行官丹·哈奇森(Dan Hutcheson)表示，全球芯片產業的轉變的速度是前所未有的。

他說：“我從未見過我們庫存過多而短缺的時候。”

直接原因是今年年初以來芯片供應鏈中的庫存迅速增加。根據VLSIResearch的數據，與2月份相比，當有足夠的芯片支持大約1.2個月的生產時，全球庫存水平在6月份躍升至1.4個月，然後在7月份躍升至1.7個月。

隨著消費緊縮，PC銷量下滑和智能手機需求疲軟是主要原因。但隨著對經濟放緩的擔憂加劇，各種設備製造商已經扭轉了侷面，這些製造商一直在建立庫存以增強自身對供應壓力的抗風險能力。與此同時，尚不清楚芯片銷售疲軟在多大程度上反映了供應鏈問題，而不是需求下降。

自7月下旬以來，這一突然轉變在該行業內引起了反響，當時英特爾宣佈其最近一個季度的收入下降了26億美元，即15%。低於預期，令華爾街震驚。首蓆執行官Pat Gelsinger將其歸咎於十年才發生一次的庫存調整，盡管英特爾也承認了自己的錯誤。

英偉達上周預先宣佈了更大的收入損失，因為其遊戯芯片的銷售額比上一季度下降了44%。最大的內存芯片製造商之一美光科技表示，在最近幾個季度的現金流平均為10億美元之後，其自由現金流可能在未來三個月內轉為負數。

本月的“芯片法案”提供了520億美元的政府支持，在國會通過該法案的同一天，預計將成為政府撥款的最大受益者的英特爾從今年剩餘時間的資本支出計劃中削減了40億美元。

與此同時，美光上周慶祝總統喬·拜登簽署該法案，宣佈計劃在本世紀末在美國投資400億美元，但僅在一天後就被迫表示將削減資本支出。

Gartner曾預計今年全球芯片銷售額的增長將比2021年的26% 減半，並將其預測進一步下調至7%，現在預計2023年將收縮2.5%，至6230億美元。

費城半導體指數由參與半導體設計、製造和銷售的30家最大的美國公司組成，在經歷了早期的大流行股市暴跌後上漲了三倍後，隨著今年股市出現回調，該指數下跌了近40%。但自7月初以來，盡管有越來越多的跡象表明芯片增速放緩，但該指數仍反彈了24%。

周一，英偉達的股價回升，盡管它披露的收入與之前的預期相比嚴重下降了17%，但在過去兩年嚴重的庫存和供應鏈壓力之後，很少有分析師有信心判斷經濟放緩將如何影響整個行業。

雖然遊戯市場需求的暴跌是英偉達業勣令人失望的主要原因，但英偉達還表示，其數據中心芯片的銷售額比前三個月僅增長1%。該公司解釋為供應短缺而不是需求下降，但英特爾的財務業勣讓人懷疑蓬勃發展的雲計算市場已經迅速降溫。

美光首蓆財務官馬尅·墨菲上周表示，工業和汽車客戶最近在砍單。他認為，現在判斷這些客戶是否衹是在快速庫存積累後做出調整，或者他們是否正在應對自己客戶的需求下降還為時過早。（校對/劉燚）