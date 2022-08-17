鋰價短期恐漲至每噸224.4萬元 四川限電引爆供應疑慮

電動車電池金屬原料鋰的價格可能大漲，因為中國大陸四川地區乾旱引發缺電危機，升高供應疑慮。

Rystad Energy分析師Susan Zou說：「四川是部分大型鋰生產商的基地，因為限電，鋰價短期勢將上揚。我們預估本周一到周五的產出，因為受到干擾，大約減少3,000噸。」

四川是中國大陸包括鋰和多晶矽在內能源轉型原料的生產重鎮。彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據顯示，中國大陸2021年的鋰產量，四川的占比超過五分之一。但四川高度仰賴水力發電，遇到熱浪和乾旱時份外需求，因為此時開冷氣的需求增加，致使水庫水位急降。

總部在四川成都且在射洪設廠的採礦公司天齊鋰業周三在官網上公告，該公司將嚴格遵守地方政府的規定，「合理有序的」安排生產。在四川有業務的其他公司還包括盛新鋰能集團和四川雅化實業。

Rystad Energy的Susan Zou表示，長期合約出貨不致受到重大衝擊，但現貨訂單和供應可能受影響，她預估短期內鋰價可能觸及每噸人民幣50萬元（約台幣224.4萬元）大關。