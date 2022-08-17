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中國要監管演算法 科技巨頭守不住

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
「國家網路資訊辦公室（CAC）」近日公布一份演算法名單，包括阿里巴巴、騰訊等大企業的演算法細節。（網路截圖）
「國家網路資訊辦公室（CAC）」近日公布一份演算法名單，包括阿里巴巴、騰訊等大企業的演算法細節。（網路截圖）

中國政府強勢出手，科技巨頭守不住演算法數據！中國政府近年在監管科技行業不遺餘力，今年三月祭出新規定，要網路企業自行揭露演算法，以減少數據濫用的狀況。而該國「國家網路資訊辦公室（CAC）」近日公布一份演算法名單，包括阿里巴巴、騰訊等大企業的演算法細節，成為中國政府在監管企業的里程碑。

公布大企業演算法

BBC》報導，中國的網路監管機構「國家網路資訊辦公室（CAC）」日前發布了一份演算法清單，揭露了包括電子商務公司「阿里巴巴」、遊戲巨頭「騰訊」與抖音母公司「字節跳動」等科技巨頭演算法的原理及目的。

該辦公室聲明指出，將定期更新企業演算法的名單，旨在遏制數據濫用。此份文件此次僅簡單描述演算法的功能，如淘寶的演算法是「通過用戶的網路足跡與搜尋紀錄來推薦產品」；抖音則是以用戶點擊、評論與按讚的內容綜合衡量用戶的興趣。

政府痛擊網路企業

中國政府在過去的近兩年裡，加強了在資料安全、反壟斷等領域對於科技行業的管控，以控制這些企業巨頭。《彭博社》報導，中國政府於3 月祭出新規定，要求網路企業需要自行揭露演算法，以便處理數據濫用相關訴訟。

諮詢公司Trivium在北京的合夥人切爾菲說，「演算法是一間公司最深的秘密，也是最寶貴的資產」，監管演算法可能會引發監管機構與科技公司的利益衝突，因為政府將以強硬蠻橫的手段，取得公司企業的機密資料。

事實上，不僅中國官方希望掌握科技業的演算法，美國也有倡議者希望透過立法來理解網路巨擘們的演算法秘密。不過，包括 Mata（前身為臉書）與 Google 母公司 Alphabet，都辯稱演算法屬於商業機密，因此無法對外公開。

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