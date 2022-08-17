蘋果手錶和筆電首度移往越南生產！傳鴻海立訊展開試產

蘋果公司正協商首度在越南生產蘋果智慧手錶Apple Watch和筆電MacBook。「日經亞洲」引述三名知情人士的說法報導，蘋果供應商鴻海（2317）和中國大陸代工大廠立訊精密已經在越南北部開始測試生產Apple Watch，目標首度在大陸以外地區生產這款智慧手錶。

日經亞洲報導，越南已經是蘋果在大陸以外最重要的生產基地，包括生產平板電腦iPad和無線耳機AirPods。根據產業專家的說法，Apple Watch更為精密，要把許多零組件組裝入一個小小的錶殼，需要高度技術。隨著越南提升其科技製造業，能夠組裝Apple Watch，象徵是越南的一大勝利。

報導說，蘋果、鴻海和立訊精密沒有回應評論請求。

在歷經上海實施新冠防疫封控措施導致供應鏈大幅受干擾後，蘋果持續將iPad生產轉移至越南。比亞迪已協助蘋果在越南組裝iPad，但消息人士表示，鴻海現在也在越南生產更多iPad。知情人士表示，蘋果也與供應商洽談在越南建立HomePod智慧音箱的測試生產線。

在MacBook方面，兩名消息人士說，蘋果已要求供應商建立MacBook的測試產線。然而，多位消息人士說，推動在越南量產的進展一直緩慢，部分原因是與疫情相關的干擾因素，而且筆電生產涉及規模更大的供應鏈。目前，蘋果的筆電供應鏈網絡集中在中國大陸，而且非常具有成本競爭力。

一位直接知悉情況的消息人士說：「AirPods、Apple Watch、HomePod等…除了iPhone製造以外，蘋果在越南有大規模的計畫。」「MacBook的零件比以往更加模組化，這使得要在大陸以外地區生產這款筆電變得更容易。然而，如何讓它具有成本競爭力，則是另一大挑戰。」

蘋果將製造分散至越南是從AirPods展開，於2020年在當地進行量產。這也是在美國前總統川普時代爆發美中貿易戰後，首款移出大陸進行組裝的蘋果產品。此舉也意味蘋果調整路線，改變數十年來靠大陸生產幾乎所有蘋果產品的做法。

根據日經亞洲分析蘋果最新供應商資料和訪談消息人士的結果，現在在越南有設廠的蘋果供應商數量已增加到至少22家，比2018年的14家多。Google、戴爾和亞馬遜等其他電子產品製造商也加強在越南生產，藉此分散對大陸製造的仰賴。