日經：北京尚無實力反擊美國晶片法

《日經亞洲》今（17）日報導，美國劍指中國大陸的晶片法（CHIPS）這個月通過後，許多人好奇中國大陸政府會如何反應。專家表示，北京再怎麼不悅，至少到目前為止，還沒辦法發動有效反擊。

智庫歐亞集團（Eurasia Group）主管地緣科技運作研究的魯曉萌說：「在現在這個時間點，我不認為中國立即能有任何好的政策選項。中國沒有建造那些晶圓廠的技術。」

拜登9日簽署晶片法案，該法內含扶植晶片產業的520億美元經費。但業者要拿到補助款需要付出代價——接受補貼的企業，10年內不可與中國或其他美國顧忌的國家，進行擴大晶片產能的「重大交易」。

中國大陸外交部發言人已經多次在新聞簡報會上，指責美國通過的晶片法正是美國「經濟脅迫」他國的例子。例如汪文斌就說，晶片法案「擾亂國際貿易，扭曲全球半導體供應鏈」，「中國堅決反對」。

兩個中國大陸的貿易團體也批評，晶片法案歧視部分外國企業，阻礙科技創新。然而，除了言辭犀利，日經說，北京還沒有針對晶片法案做出任何報復行動。

華府智庫New America研究網路安全政策與中國大陸數位經濟的研究員Samm Sacks提到，2020年美國禁止全球晶片商供貨給華為時，北京曾經威脅要把台積電和一些晶片公司列入其「不可信賴實體名單」，該名單準備用來標記被指控不公平對待陸企的外國公司。

Sacks在周一（15日）的科技政策研究所阿斯本年度論壇（TPI Aspen Forum）上表示，列出黑名單這類政策工具，對於在中國大陸的外商會產生重大成本，不過北京後來沒有這麼做，她的觀察是北京不想自己的經濟在新冠疫情的挑戰下，再面臨更多壓力。

不過這不代表北京不再考慮以出口管制或其他報復措施，來對付美國和拿了晶片法案補助的相關企業。專家指出，北京是在等待本國的半導體產業成熟，一旦可以不必再依賴台積電、三星電子這些外國晶片商，就會採取行動。

日經指出，不只中國大陸對晶片法有意見，半導體業者已提及要在美國複製全球供應鏈有其困難。然而台積電等晶片商被迫要在美國和中國大陸之間選邊站，而大部分維持晶圓廠運作的重要晶片製造設備，是由美國或美國盟邦企業設計或供應，

Eurasia Group的魯曉萌告訴日經，台積電和三星因而必須選站美國這一邊，「美國晶片法中針對企業在中國投資的限制，或許仍有一些很小的空間可以迴旋，但能做的不多。」