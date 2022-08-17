美元兌日圓走升 美債殖利率走升拉大美日利差

美元兌一籃子貨幣周二變化不大，投資人觀望周三美國零售銷售數據和聯準會（Fed）公布的7月會議紀錄。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.04%至106.500。歐元兌美元升漲0.10%，至1.0169美元。

美元兌日圓升值0.7%，至134.22日圓，美國10年期公債殖利率從周一的2.790%升至2.822%。日圓經常受到美國和日本指標公債殖利率差異的影響。上周日圓上揚，因預期美國通膨降溫將意味著Fed緊縮政策步伐不那麼急進，因此美債殖利率下降。然而在最近幾天，幾位Fed政策制定者談到了繼續升息的必要性。

隨著美國10年期公債殖利率保持在3%以下，以及信貸和股票市場的改善，金融條件更加寬鬆，投資人愈發認為Fed可能需要更急進緊縮金融條件，以因應不斷上升的物價壓力。

多倫多ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button表示，「美國股市的每一次反彈都給了美聯儲更多升息的餘地」。ING美洲區研究主管Padhraic Garvey指出，金融條件又回到了4月的水準，那是在Fed累計升息200個基點之前，讓Fed幾乎回到了原點。

投資人將仔細研究周三Fed公布的7月會議紀錄，以尋找9月可能升息幅度的任何新信號。聯邦基金利率期貨交易員目前認為，升息50個基點的可能性為60%，升息75個基點的可能性為40%。

周三的美國零售銷售數據也將對消費者的狀況提供新的線索。預料7月的零售銷售比6月增長了0.1%。

美元兌加幣貶值0.4%，此前加拿大數據顯示核心通膨壓力仍然很高，市場提高了對加拿大央行下個月大幅升息的押注。