白宮經濟顧問：美經濟未來一年很多不確定 但可維穩

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）周二（16日）表示，未來一年美國經濟面臨全球威脅帶來的「很多不確定性」，但強勁的勞動力市場和新立法料將協助提振美國經濟。

狄斯認為，美國總統拜登周二簽署的法案將為購買綠色能源和醫療健保提供稅負補貼，這將有助穩定美國經濟。

他周二在彭博電視的訪談中說：「未來6到12個月裡，很顯然有許多不確定性。我們仍然非常專注於我們面臨的一些全球威脅，包括能源市場以及在俄烏克蘭戰爭的第二階段影響。」

狄斯也表示，關於高通膨將導致美國經濟陷入衰退的擔憂，可望被正向的經濟數據所抵銷，這些數據包括失業率僅有3.5％，7月工業產值超過市場普遍預期等等。「毫無疑問，我們正在轉型，」 他強調， 「這是我們的經濟過渡到更穩定成長所需要的的轉型。」

狄斯也提及，數據顯示美國房市降溫了，而這是「聯準會（Fed）致力緊縮貨幣，所想達到的效果」，以便控制住通膨。「這個範疇應該是最能直接看到緊縮成效，因為房貸利率和經濟活動受到影響。」