標普500指數偕道指收高直逼關鍵水準 沃爾瑪帶動零售股

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周二上漲，沃爾瑪和家得寶（Home Depot）財報優於預期，可見消費者買氣未退，不過那斯達克綜合指數則隨美債殖利率上漲而下跌。

道瓊工業指數上漲239.57點，漲幅0.7%，至34,152.01點；標普500指數漲8.06點，漲幅0.2%，至4,305.2點；那斯達克綜合指數跌25.50點，或0.2%，至13,102.55。

周二，債券市場繼續發出衰退信號，殖利率曲線仍然倒掛。美國10年期公債殖利率從周一的2.790%升至2.822%，而2年期債券殖利率達到3.249%。

標普500指數的非必需消費品股和必需消費品股帶來最大提振。標普500零售股指數上漲1.9%。標普500指數也接近200日均線，這是一個關鍵的技術水準。自4月初以來，該指數從未收在200日均線之上。

沃爾瑪大漲5.1%，該零售商預測全年獲利降幅小於原先預期，家得寶大漲4.1%，此前該公司公布的上季銷售額超過預期。

與此同時，美國10年期公債殖利率攀升，令科技股和其他高成長股受壓。微軟在最近上漲後下跌0.3%。

特斯拉跌0.9%，盤中一度上漲1.7%，自5月24日的收盤谷底反彈50%。

經歷了今年上半年的艱難走勢後，標普500指數自7月初以來上漲近14%，且從6月中旬觸及的低點反彈約17％，部分原因是美國企業的獲利優於預期。

投資人最近也很樂觀，認為聯準會（Fed）在緊縮政策和提高利率以降低幾十年來最高的通膨同時，能夠實現經濟軟著陸。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「當市場從熊市向牛市過渡的過程中，特別是在Fed升息和擔憂消費者支出的情況下，你真的希望看到非必需消費品支出受到熱情的支持。今天非必需消費品股的走勢對市場來說是積極的。」

「我們可能已經達到幾個頂點，包括通膨、聯儲會的鷹派程度以及悲觀情緒，」 B Riley Wealth首席市場策略師Arthur Hogan表示。「我們預計未來好消息會多於壞消息，並猜測當前的漲勢還有更多空間。」

大多數標普500指數成分股企業已經公布財報，路孚特IBES數據顯示，第2季獲利比去年同期增長9.7%，7月1日預計為增長5.6%。

儘管如此，投資人忐忑等待美國7月零售銷售數據，該數據將於周三公布。同日Fed將公布7月會議記錄。