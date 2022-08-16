美嚴控對陸輸出科技？數據顯示並沒有

美國不斷表示，與中國大陸日漸升高的科技競爭已成國安威脅，並不斷祭出各種管控措施，限制美國技術出口到中國。但華爾街日報（WSJ）分析後發現，由美國商務部為首、負責美國科技出口到中國的審查，幾乎批准所有申請案，且部分特別重要的技術，銷售不減反增。

報導指出，根據商務部的資料，在2020年美國對大陸的1,250億美元科技出口中，官員要求須申請執照者不到0.5%，且那0.5%當中高達94%（2,652件）的申請也都獲准。因資料不完整或不符合申請資格而遭退件，也就是最後結果不明者，則不計算在內。

所以儘管美中對此議題看來劍拔弩張，但其實結果是美國持續對中國大陸出口半導體、太空零件、AI科技等等可用以增強北京軍事利益的項目。

商務部表示，其聚焦與中國之間長期、策略性的競爭，至於出口管制的決定則是與國防部、國務院以及能源部等跨部會共同研議。

批評者痛批，商務部官員並未把國家安全置於商業利益之上，呼籲儘快修法，以因應來自北京的威脅。

WSJ訪問數十名美國現任與前任官員，大家都說，美國的出口管控過程向來是個不太引人注意的議題，但如今則成了一個辯論議題的焦點：美國和中國大陸這個最勁敵的貿易往來，究竟應該到什麼程度。

有人堅持中國是美國面臨的最大威脅，但也有人警告，美國若嚴加限制對中國的科技出口，反而會產生反效果，因為德國、日本、南韓等盟國將趁虛而入。在歐巴馬政府擔任商務部官員的沃爾夫，去年赴國會山莊作證時表示，出口管制措施要奏效，需要聯合盟國一起行動。

不過這類合作可能需要數年時間。

有人則質疑美國商務部的角色。川普時期白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）指出，商務部的出口管控單位，向來在維護國家安全和促進美國出口之間左右為難，尤其是面對中國大陸的時候。

報導說，就連更先進的科技，例如一些半導體設備製造工具，商務部也不再管制。聯合國編纂的中國貿易資料顯示，2021年時，這類從美國出口到中國的設備，金額從2017年的26億美元暴增至69億美元。

華府研究與數據分析業者Kharon表示，他們已分辨出數萬家中國實體，可能符合美國軍事終端使用者出口限制的標準，但商務部目前的名單上僅有70家左右。

這份通常被稱為「出口黑名單」的清單，並無法阻擋美國企業把產品賣給清單上的實體，只是要求他們要申請執照，而通常只要申請就能過關。

美國眾議院外交委員會共和黨籍議員麥考爾一直在推動更嚴格的管制，他說商務部從2020年11月9日到2021年4月20日之間，核發價值逾千億美元的出口執照，給華為和中芯這兩家黑名單陸企。

加拿大研究業者TechInsights的研究人員，日前推斷中芯已能製造7奈米晶片。半導體分析師帕特爾表示，這實在是個重大的發現，因為美國商務部不是應該限制核發出口執照嗎？