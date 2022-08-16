日本開發出可透過80％可見光的光伏電池 爭取5年內實用化
集微網消息，8月16日，據日經中文網報道，日本東北大學準教授加藤俊顯等人開發出可透過約80％可見光的光伏電池。該電池貼在窗戶或汽車玻璃上也不會遮視線，發電能力足以驅動小型傳感器等。
報道稱，該電池發電層使用了被稱為“過渡金屬硫族化合物（Dichalcogenide）”的金屬化合物，厚度不到1nm，既非常薄又透明，具有可將光能轉換成電能的半導體性質。其電極使用了以銦和錫代替鎳和鈀的透明金屬，實現了可透過約80％可見光的光伏電池。
此外，該電池改可在1平方厘米的面積上產生約420皮瓦（1皮為1萬億分之一）的電力，達到實用水平。加藤準教授表示，可以將其安裝在智能手機、眼鏡以及能發電的窗戶等應用上，並爭取5年內實現實用化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言