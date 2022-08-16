日本開發出可透過80％可見光的光伏電池 爭取5年內實用化

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集微網消息，8月16日，據日經中文網報道，日本東北大學準教授加藤俊顯等人開發出可透過約80％可見光的光伏電池。該電池貼在窗戶或汽車玻璃上也不會遮視線，發電能力足以驅動小型傳感器等。

報道稱，該電池發電層使用了被稱為“過渡金屬硫族化合物（Dichalcogenide）”的金屬化合物，厚度不到1nm，既非常薄又透明，具有可將光能轉換成電能的半導體性質。其電極使用了以銦和錫代替鎳和鈀的透明金屬，實現了可透過約80％可見光的光伏電池。

此外，該電池改可在1平方厘米的面積上產生約420皮瓦（1皮為1萬億分之一）的電力，達到實用水平。加藤準教授表示，可以將其安裝在智能手機、眼鏡以及能發電的窗戶等應用上，並爭取5年內實現實用化。

半導體 日本

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