經濟衰退逼近 晶片製造商恐面臨10年來最嚴重不景氣

隨著全球經濟成長力道的減弱，半導體製造商正在為未來幾個月的嚴峻轉變預做準備，因為業者可能遭遇10年、甚或20年來最嚴重的不景氣。

彭博資訊報導，在新冠肺炎疫情期間半導體市場的訂單激增，銷售額和股價跟著創新高，促使全球爭相尋覓足夠的晶片供應。部分業界人士希望繁榮可以再持續幾年，而不會出現痛苦的拉回，但晶片製造商現在正碰到一個熟悉的問題：庫存增加和需求萎縮。

這種困境是個老問題，畢竟建造一座晶片工廠需要數年時間，而且不見得會是在最需要的時候上線。 在過去的幾年裡，問題出在供應不足。以本季而言，汽車製造商和其他一些客戶還在抱怨仍然無法獲得足夠的電子零組件。

但對幾家最大的晶片製造商來說，時運已迅速轉變。輝達等公司表示核心業務較一年前下滑逾40%，美光警告許多領域的需求正在迅速蒸發。 本周中國大陸政府數據顯示，7月積體電路產量銳減17%，反映供應鏈的衝擊以及中國大陸市場對低階晶片的需求下滑。

美國總統拜登簽署520億美元的晶片和科學法案當天，美國最大的記憶體晶片製造商美光告訴投資人，需求正在消退。Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon說：「這有點像黑色幽默。」「政客們將會發現，當產業轉向時，很快就能自行解決短缺問題。」

晶片最大買家之一個人電腦製造商，是黑暗時期的前兆。根據Mercury Research的數據，第2季桌上型電腦處理器的出貨量降至近30年來最低。處理器總出貨量較一年前下滑的幅度大約是1984年以來最大。

這是疫情榮景後的痛苦後遺症，疫情期間居家上班的趨勢刺激了對個人電腦和其他設備的需求，促使晶片製造商急於追趕上大量訂單，而供應鏈的阻礙讓客戶更加爭先恐後下單。現在消費者正在減少購買高價商品，晶片買家也跟進，形成業界所謂的「庫存修正」。上次這種低迷市況出現在2019 年，而且通常不會持續很久。

但由於全球經濟走疲，這回這個問題預料將特別明顯。如果同時發生庫存修正與經濟衰退，半導體產業將不會像上次衰退後那樣迅速反彈。Northland Securities分析師Gus Richard表示：「這將是一次嚴重的不景氣。」

花旗集團分析師Christopher Danely 預期，半導體產業的跌幅將是至少10年來、甚至可能是20年來最嚴重。他說，每家公司和每一個晶片類別都可能受到影響。

這次還有個非比尋常的因素，從美國、歐洲到中國大陸及日本等各國政府，正在廣泛推動補貼建造新工廠和設備。現在，英特爾等公司都準備在需求不穩定的時候開始增加新產能。

根據晶片設備產業協會SEMI的數據，在2022年有24座大型工廠（稱為晶圓廠）的新建營建計畫開工，遠高於SEMI自2014年以來追蹤平均水準20座。2022年的設備總支出將達到1,175億美元，比2021年的產業紀錄增加15%。SEMI預測，明年支出將增至1,208億美元。

惠譽分析師Jason Pompeii說，在短期內風險是「過度投資產能導致經濟下滑」。從長遠來看，晶片製造商仍然看好需求。產業仍然預期，到2030年產業的總營收將達到1兆美元。 這意味著他們大規模的工廠擴建可能是值得的。