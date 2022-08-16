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科技產品需求消退 亞洲出口預料進一步放緩

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
滙豐首席亞洲經濟學家范力民表示，亞洲出口料將進一步放緩。路透
滙豐首席亞洲經濟學家范力民表示，亞洲出口料將進一步放緩。路透

滙豐控股（HSBC）和野村控股不約而同示警，亞洲出口雖欣欣向榮，但有跡象顯示亞洲貿易放緩的幅度將超過市場預期。  

這兩大控股公司在今（16）日發布的研究報告中說，在疫情期間支撐亞洲經濟的貿易榮景已來到轉折點，這符合製造商今年來持續釋出的信號。

滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，有些關鍵指標顯示新訂單已下滑，市場對亞洲製造的電子產品需求明顯降溫。他說：「市場形勢正回歸現實面。7月的整體電子產品採購經理人指數（PMI）剛出爐，表面上看來並不令人擔憂，但進一步觀察就會清楚見到下滑的態勢。」

野村最新發布的亞洲出口領先指數報告也警告，亞洲出口量可能已達到關鍵的轉折點。野村控股已調整亞洲出口領先指數的次指標項目，新的亞洲出口領先指數稱為NELI，共有九項次指標，這些指標均顯示，亞洲貿易將進一步放緩。

野村控股全球市調部門主管蘇博文（Rob Subbaraman）說：「與2020年的舊版亞洲出口領先指數相比，調整指標組成後的NELI出現亞洲出口將進一步放緩的警訊。亞洲出口通常是全球成長的風向球，但NELI顯示前景轉趨黯淡。」

疫情 PMI

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