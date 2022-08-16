經濟學家示警 強勢美元正逐漸回歸

隨著投資人押注美國聯準會（Fed）將放慢升息步調，美元自7月中旬以來持續穩定走貶，但經濟學家表示，市場應準備因應強勢美元回歸。

華爾街日報報導，美國投資人對外國經濟成長放緩的擔憂，正拉抬美元需求。中國大陸15日調降基準貸款利率引發的避險需求，是最新一波推動美元走強的動力。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家表示，美元也將受到Fed持續升息的支撐。多名Fed官員近來都表示，還不能宣告已經戰勝通膨，已讓市場懷疑「Fed將轉向放慢升息步調」的預期，而這種預期是7月以來帶動美元走貶的要素之一。

ING經濟學家表示：「現實情況是，Fed可能繼續維持緊縮路線。我們認為，美元較可能再次試探高點，而非大幅向下修正。」

強勢美元常被描述成一個可能重創全球經濟的「破壞球」。若美元持續上漲，脆弱的開發中國家將再度面臨壓力，因為這些國家的美元債償還成本將升高，許多國家也將面臨更嚴重的通膨，因為以美元計價的進口品將變得更貴。