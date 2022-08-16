快訊

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟學家示警 強勢美元正逐漸回歸

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
ING經濟學家表示，受到對外國經濟成長放緩的擔憂和Fed可能持續升息的支撐，強勢美元正逐漸回歸。 路透
ING經濟學家表示，受到對外國經濟成長放緩的擔憂和Fed可能持續升息的支撐，強勢美元正逐漸回歸。 路透

隨著投資人押注美國聯準會（Fed）將放慢升息步調，美元自7月中旬以來持續穩定走貶，但經濟學家表示，市場應準備因應強勢美元回歸。

華爾街日報報導，美國投資人對外國經濟成長放緩的擔憂，正拉抬美元需求。中國大陸15日調降基準貸款利率引發的避險需求，是最新一波推動美元走強的動力。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家表示，美元也將受到Fed持續升息的支撐。多名Fed官員近來都表示，還不能宣告已經戰勝通膨，已讓市場懷疑「Fed將轉向放慢升息步調」的預期，而這種預期是7月以來帶動美元走貶的要素之一。

ING經濟學家表示：「現實情況是，Fed可能繼續維持緊縮路線。我們認為，美元較可能再次試探高點，而非大幅向下修正。」

強勢美元常被描述成一個可能重創全球經濟的「破壞球」。若美元持續上漲，脆弱的開發中國家將再度面臨壓力，因為這些國家的美元債償還成本將升高，許多國家也將面臨更嚴重的通膨，因為以美元計價的進口品將變得更貴。

Fed 通膨

延伸閱讀

中國持美債創12年新低 分析：防政治對立被制裁

美通膨房價齊漲…單身不再是貴族 同齡夫妻檔財富＞單身族

美通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重、紐約「影響反而小」

小馬青少棒／不敵美國賓州 新北市隊落入敗部

相關新聞

經濟衰退逼近 晶片製造商恐面臨10年來最嚴重不景氣

隨著全球經濟成長力道的減弱，半導體製造商正在為未來幾個月的嚴峻轉變預做準備，因為業者可能遭遇10年、甚或20年來最嚴重的...

經濟學家示警 強勢美元正逐漸回歸

隨著投資人押注美國聯準會（Fed）將放慢升息步調，美元自7月中旬以來持續穩定走貶，但經濟學家表示，市場應準備因應強勢美元...

巴菲特增加蘋果和亞馬遜持股 大舉加碼石油產業

美國投資大師巴菲特的公司今年第二季對高科技寵兒蘋果和電子商務巨頭亞馬遜投注了更多資金，並砸下數十億美元投資老牌石油生產商...

超安全且優於定存 巴菲特公司75%資金停泊在此

眾所周知「股神」巴菲特的波克夏公司擁有巨量現金水位，這些錢都存在哪裡呢？

若大陸封鎖台灣 全球商業會有多混亂？WSJ盤點影響面向

繼美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中國大陸以軍演「封鎖」台灣後，美國參議院外委會亞太主席馬基14日、15日率團訪台，又引發...

美通膨房價齊漲…單身不再是貴族 同齡夫妻檔財富＞單身族

聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)最新的數據顯示，2019年25歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。