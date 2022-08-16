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BHP看好大陸經濟展望 認為大陸以外鋼市將續面臨壓力

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
必和必拓去年度獲利創新高。路透
必和必拓去年度獲利創新高。路透

由於煤、鎳等各項原料商品價格大漲，全球最大礦業公司必和必拓（BHP）宣布第2季盈餘創新高，並對大陸當局致力於刺激經濟與穩定房市的作法表示樂觀。

BHP表示，中國大陸的基礎建設與汽車產業「已經在對政策支持做出回應」，但房市活動料將需要較長的時間。BHP針對全球經濟成長展望指出，預料中國大陸2023年度的需求將好轉，但還須考慮疫情變化，以及營建業大幅下滑等不利因素。如果房市能復甦，明年大陸將是全球經濟穩定的源頭之一，「而且有可能遠遠不止於此」。

BHP預料其他主要地區的經濟成長將較弱，主因疫情糾結與地緣衝突，「先進經濟體將尤其明顯，因為各國央行致力於對抗通膨，而歐洲還須擔憂能源危機」。

以下為BHP對主要原物料的前景看法：

鋼鐵：BHP表示，雖然大陸的鋼鐵需求將持續改善，「但由於疫後營建活動回升比預期緩慢，使整個鋼鐵價值鏈的信心受損」。其他地區鋼鐵業者今年度的獲利能力也在下降，中國大陸以外的鋼市將持續面臨壓力，因需求減弱，而總體經濟走軟也可能讓市場繼續受壓。

鐵礦砂：BHP預測整個2023年度都將供過於求。不僅大型礦業公司增產，廢鋼供給量也激增，使競爭加劇。短期內最大的不確定因素，包括中國大陸鋼鐵終端需求的回升速度，海上運輸受到的干擾，以及大陸減產鋼鐵等。

銅、鎳：BHP繼續看好銅、鎳的長期展望，主要是靠全球「電氣化大趨勢」。但中期展望較不清晰。由於供給增加，預料銅、鎳短缺現象將可改善，以及大陸以外地區的需求將減弱。 ”

煉鋼用焦煤價格：行情正面臨大陸進口政策不確定及俄羅斯擴大出口的壓力，不過長期展望仍佳。發電用熱燃煤價格也創新高，需求從亞洲轉向歐洲，不過長期間燃煤需求將因綠能產業擴張而減少。

疫情

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