若大陸封鎖台灣 全球商業會有多混亂？WSJ盤點影響面向

繼美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中國大陸以軍演「封鎖」台灣後，美國參議院外委會亞太主席馬基14日、15日率團訪台，又引發共軍宣布在台灣周邊進行實戰化演練。華爾街日報為此整理，如果中國大陸中國試圖封鎖台灣，可能對全球商業造成的影響。

封鎖會如何影響全球商業？

大陸對台灣實施封鎖將削弱全球供應鏈，推高亞洲乃至其他地區的貨運價格，因為台灣在全球商業扮演重要角色。

台灣貢獻全球70%的晶片供應，是智慧手機、電腦和汽車等商品生產鏈的重要組成部分；台灣毗鄰多條太平洋航道，這些航道是價值數兆美元貿易進出東亞的關鍵路線。

凱投宏觀經濟學家李澤（Gareth Leather）上周表示，台灣國內生產毛額（GDP）占全球整體經濟的1%，但對世界經濟的重要性遠大於此，如果切斷台灣出口，將導致汽車和電子產品所用晶片短缺，推高通膨壓力。

台灣對晶片產業有多重要？

非常重要。台灣擁有全球最大晶圓代工業者台積電，台積電為蘋果、高通等公司生產半導體。研調機構顧能（Gartner）表示，去年在全球1,000億美元的半導體製造市場中，台積電占比超過一半。

根據波士頓顧問公司和半導體產業協會（SIA）2021年的一份報告，如果台灣的晶片供應鏈受到嚴重干擾長達一年，全球電子產品公司將因此蒙受約4,900億美元損失。報告說，如果台灣的晶片供應受到長期嚴重干擾，至少需要花三年時間並耗資3,500億美元，才能在其他地區建立產能來彌補。另外，台積電董事長劉德音7月底接受CNN專訪時表示，使用軍事力量或攻入台灣將使台積電工廠無法運作。

除了台積電，還能從哪裡獲得晶片？

在全球晶片短缺和疫情期間供應鏈受阻凸顯出台灣在半導體行業的主導地位之後，西方國家已經在試圖減輕它們對台灣半導體的依賴。美國和歐盟都已承諾提供數以百億計美元的資金，以提高自身的晶片製造能力和相對於亞洲的競爭力。

台積電是美國總統拜登上周簽署晶片法案的受益者之一，該公司目前正在美國亞利桑那州耗資120億美元興建晶圓廠。台積電也正在日本投入70億美元建造工廠。

對台灣的封鎖還會影響到哪些大型產業？

台灣海峽是全球最繁忙的航道之一，據丹麥航運巨頭馬士基集團執行長施索仁表示，台灣海峽若被封鎖，將嚴重影響航運能力，「大家都必須繞道台灣，導致航行的路程增加」。

分析師說，航運時間拉長可能導致航運業者的燃料、船員支出增加，這些成本可能會轉嫁給企業和消費者。

保險公司近期已表示，在台海緊張局勢平息下來之前，他們不願意針對台海衝突可能產生的損失出售相關保險。分析海運和空運價格的Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）說，在裴洛西訪台之後，由於航運風險上升，8月初台灣和中國大陸之間海運路線的短期運費比7月上漲11%。

中國大陸封鎖台灣的情況會是如何？

根據國際法，封鎖是一種戰爭行為。若實施對台封鎖，可能會是阻止所有人員和物資進出台灣的全面行動，也可能是試圖阻止特定類型的運輸或貨物。分析師表示，共軍可能進行空中和海上巡邏，在海下埋設水雷，甚至摧毀機場和港口。即便只是宣布封鎖，就可能促使航空公司和航運公司出於謹慎而改變運輸路線。

台灣國防部在2021年的一份報告中曾表示，共軍有能力切斷台灣的空中和海上交通線，影響台灣的軍事物資和後勤資源的運輸。台灣可能遭受液化天然氣等大宗商品的短缺，而台灣有很大一部分電力是依賴進口天然氣來發電。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，即便如此，目前尚不清楚中國大陸軍隊是否有能力維持封鎖，任何封台企圖都可能促使美國、日本和其他國家出手干預。

北京方面對採取封台措施有何顧忌？

分析人士表示，中國大陸如果試圖封台，除了要付出軍事和地緣政治成本之外，對於北京方面來說，還有一個重要顧忌因素，那就是大陸本身在貿易和就業上依賴台灣。

大陸依賴台積電提供頂尖運算和工業應用所需晶片。全球最大的iPhone組裝業者鴻海等台企為大陸提供大量民間就業機會。這也代表，北京方面無法在不使自身經濟受影響的情況下擾亂台灣經濟。