後疫情時代？蘋果宣布要求員工「這一天」回辦公室上班
蘋果（Apple）近日定下9月5日的「最後期限」、要求員工每周至少在辦公室工作3天，成為因新冠疫情多次爆發而延遲後蘋果公司的最新一次嘗試。
彭博報導，蘋果15日通知員工接下來需要在每周二、周四和各單位自行決定的第3天進到辦公室工作，這與最初計劃有所不同，原本蘋果希望員工每周一、周二和周四進辦公室。
蘋果自2021年6月首次宣布相關政策以來就一直努力讓員工重返辦公室，但新冠疫情的爆發迫使公司延後期限。此外，蘋果也一直在進行其他針對新冠疫情的措施的調整，並於6月在其園區舉行2019年以來首次實體聚會以觀看開發者大會，代表蘋果正逐步接近正常運營。
彭博報導稱在將員工召回辦公室方面，蘋果一直是最嚴格的科技公司之一，其餘包括微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等其他公司對遠端工作持更加開放的態度。
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