美元走升、澳紐幣貶值逾1% 中國大陸經濟疲軟拖累商品貨幣

美元周一（15日）走升，包括澳幣在內的商品貨幣則下跌，因中國大陸公布令人失望的經濟數據，加劇了全球經濟衰退的擔憂。

美元指數上揚0.79%，至106.52。

歐元兌美元貶值0.97%，至1.0157美元。

美元兌日圓貶值0.19%至133.06日圓。

在周一公布的數據中，中國大陸的工業產出、零售銷售和固定資產投資均低於分析師的預期，顯示中國大陸經濟復甦之路已經出現鬆動。市場擔心鐵礦砂等商品需求因而下跌，這拖累澳幣等大宗商品相關貨幣。

紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：「對中國大陸大宗商品需求的擔憂......某種程度上可能鼓勵了一種避開風險的態度。」

澳幣貶值1.43%，至0.7021美元；紐元貶值1.45%，至0.6363美元。

離岸人民幣觸及6.8197，為5月16日以來最弱，在遠遜於預期的數據公布後，中國大陸央行周一意外調降政策利率10個基點。

本周將公布的數據包括周二的工業生產和周三的零售銷售，分析師說，這可能有助於緩解對美國經濟再次萎縮的擔憂，將提振美元。