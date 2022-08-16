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台積電ADR收漲 溢價率拉大為5.09%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（15日）漲跌互見，台積電ADR收紅，對台北交易股票價格溢價率為5.09%。

道瓊工業指數上漲151.39點，漲幅0.45%，至33,912.44點；標普500指數漲16.99點，漲幅0.40%，至4,297.14點；那斯達克指數上漲80.87點，漲幅0.62%，至13,128.05。

費城半導體指數上漲0.31%至3,077.33點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.36 -0.62%

中華電 CHT 41.41 -0.17%

台積電 TSM 91.57 +0.78%

聯電 UMC 7.72 +0.14%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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