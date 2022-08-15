Panasonic將把對特斯拉的電池供應量提高10%

日經新聞報導，Panasonic公司將在2024年前，把對特斯拉的電動車電池供應量提高約10%。

Panasonic公司今年7月時宣布，將在美國堪薩斯州興建第二座電動車電池工廠，但這座工廠預計最快2024年才能啟用。

在新廠開始生產前，Panasonic準備派遣生產主管到既有的美國工廠，改善生產效率，以滿足更高的電池需求。

截至今年6月，Panasonic已派遣數十人到特斯拉位於內華達州的超級工廠（Gigafactory 1），提供技術支援和人員訓練，目標是減少設備問題並把產量提高一成左右，相當於一條產線的產能。這座由Panasonic和特斯拉聯手經營的工廠，最終的年產能可望提升至約43百萬瓩時（GWh）。

Panasonic將生產更多特斯拉Model 3等車型所採用的2170圓柱電池。

特斯拉4月在美國德州啟用新的電動車工廠，並預計在2030年前把全球產量提高為2021年的20倍。