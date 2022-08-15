富士康印度合資晶圓廠項目 或選址馬哈拉施特拉邦

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富士康集團。歐新社
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集微網消息，據日經新聞報道，富士康與Vedanta集團合資項目或將落戶印度西部馬哈拉施特拉邦浦那地區，根據該報獲得的馬哈拉施特拉邦政府文件，項目規劃中包括了一座晶圓廠、一座顯示面板工廠以及一條封裝測試產線。

政府文件顯示，顯示面板項目計劃投資9450億盧比（約合120億美元），晶圓製造廠投資規模5970億盧比，而封裝測試工廠投資約360億盧比，總體投資規模約合200億美元，政府方面將合計提供約7800億盧比的財政資金補貼，其中過半（4420億盧比）將用於支持晶圓製造廠建設，邦政府還將在浦那郊區為該項目提供400英畝的免費用地，以及15年的用水價格折扣、20年的附加稅費豁免。

政府文件顯示，在引進該項目同時，馬哈拉施特拉邦還希望借此吸引包括康寧、三星、Silicon Works、LG化學、林德集團和普萊克斯等公司項目落戶當地。

目前，古吉拉特邦和卡納塔克邦也正在競爭富士康與Vedanta集團合資項目，Vedanta主席Anil Agarwal近期表態稱，印度每年進口約160億美元半導體產品和160億美元顯示面板，Vedanta集團將與富士康合作，在兩年內啓動印度本土合資工廠生產。

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