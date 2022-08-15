富士康印度合資晶圓廠項目 或選址馬哈拉施特拉邦
集微網消息，據日經新聞報道，富士康與Vedanta集團合資項目或將落戶印度西部馬哈拉施特拉邦浦那地區，根據該報獲得的馬哈拉施特拉邦政府文件，項目規劃中包括了一座晶圓廠、一座顯示面板工廠以及一條封裝測試產線。
政府文件顯示，顯示面板項目計劃投資9450億盧比（約合120億美元），晶圓製造廠投資規模5970億盧比，而封裝測試工廠投資約360億盧比，總體投資規模約合200億美元，政府方面將合計提供約7800億盧比的財政資金補貼，其中過半（4420億盧比）將用於支持晶圓製造廠建設，邦政府還將在浦那郊區為該項目提供400英畝的免費用地，以及15年的用水價格折扣、20年的附加稅費豁免。
政府文件顯示，在引進該項目同時，馬哈拉施特拉邦還希望借此吸引包括康寧、三星、Silicon Works、LG化學、林德集團和普萊克斯等公司項目落戶當地。
目前，古吉拉特邦和卡納塔克邦也正在競爭富士康與Vedanta集團合資項目，Vedanta主席Anil Agarwal近期表態稱，印度每年進口約160億美元半導體產品和160億美元顯示面板，Vedanta集團將與富士康合作，在兩年內啓動印度本土合資工廠生產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言