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消費者搶購高檔產品和服務 無懼生活成本飆高
消費者面臨數十年來最嚴重的物價飆漲衝擊之際，星巴克、聯合利華、卡夫亨氏仍分別推出客製化咖啡、「高檔」護膚產品及「升級」的醬料，反映消費產業把焦點轉向高檔產品，部分消費者無視通膨衝擊，對這類產品趨之若鶩。
KPMG英國零售主管馬丁說，一些民眾更加精打細算，但其他消費者雖然擔憂經濟前景，卻依舊具備負擔高檔產品的財力。
星巴克上季的客流量和銷售創下新高，業績表現超越市場預期，證實了在生活成本上揚之際，部分消費者並未轉而購買較便宜的產品或減少支出。
星巴克財務長魯傑里說，在景氣降溫時，設計客製化產品是吸引客戶的關鍵，「當我們推出消費者在家難以複製的高檔飲料，就減少了購買較便宜商品的問題」。此外，給予顧客更多彈性，有助於賣出更昂貴的產品，並轉嫁上漲的成本。
億滋國際（Mondelez）也採取類似作法。該公司６月宣布收購聚焦於有機食品的Clif Bar & Company公司，並把2021年的三樁收購案定位為擴大高檔產品布局。
其他業者也嘗試透過提供高價和低價的產品，吸引不同客群。雀巢執行長施耐德在發布半年報時向投資人表示，以往也採取過這類策略，透過兼顧高檔產品和平價產品的市場，滿足光譜兩端的消費需求。
馬丁說，盡可能擴大客群，是在現行景氣下維持獲利成長力道的關鍵。
聯合利華執行長喬安路說，已觀察到客戶購買更便宜或更貴的產品，高檔品項的業績表現亮眼，同時也觀察到客戶購買便宜產品的現象，例如採購容量較少的商品。
另外，卡夫亨氏7月發表了HEINZ 57 Collection產品線，以搶進奢華市場，該公司的「主廚創意」調味料號稱可為烹飪帶來神奇體驗。卡夫亨氏已調漲產品售價逾12%，以因應運輸、人力及原料成本上漲。
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