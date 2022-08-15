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泰銖成本月最強亞洲貨幣 看好觀光客回籠活絡經濟

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
泰銖匯率近幾周來急遽回升。路透
泰銖匯率近幾周來急遽回升。路透

泰銖匯率近幾周來急遽回升，反映市場樂觀看好觀光帶動泰國經濟成長。

泰銖匯率8月來勁升4.6%至約35.3泰銖兌1美元，升幅在亞幣中居冠。除了調升入境觀光客人數預估外，油價下跌使泰國經常帳逆差縮小，也是帶動泰銖匯率升值的原因。

泰銖強升，匯率已經提前觸及彭博訪調分析師預估第4季將升至35.2泰銖的水準。泰國今天（15日）公布，第2季國內生產毛額（GDP）年比成長2.5%，但不如經濟學家預期中值3.1%。

這也讓市場論辯美元升勢是否已見頂，此時分析師開始評估重返新興市場的合適時機。在此之前，由於美國啟動積極升息，資金流出新興市場。

TD證券駐新加坡新興市場策略部門主管科堤查（Mitul Kotecha）表示：「我們預期泰銖還有更多升值空間，但我們對目前進場抱持審慎態度，因為過去幾周已經大幅升值。」他說，泰銖的升值是由美元走疲、泰國央行政策轉向，加上觀光業有復甦跡象與經濟數據轉強所帶動。

泰國政府發言人本月稍早表示，預期今年將吸引1,000萬名國際觀光客，高於4月時預期610萬人；預期明年增加至3,000萬人，但仍低於新冠疫情擴散前一年的4,000萬名觀光客。

觀光客回流對泰國是很重要的，因為在疫情前，與旅遊相關的產業占泰國經濟的五分之一。

泰國政府本月決定把新冠病毒降級為與流感同一等級，這也是一個正面因素，代表泰國公衛展望趨於穩定。

同時間，泰國央行上周祭出逾三年來首度升息，並未強力帶動泰銖匯率升值，原因是決策者暗示未來政策動向將是漸進而逐步的，相較下，美國聯準會則是推動大幅度升息。

馬來亞銀行策略師預測，泰銖明年第1季將升值至34.8泰銖兌1美元；加拿大豐業銀行外匯策略師高奇（Qi Gao，音譯）預期泰銖匯率會在35至36泰銖區間波動，有可能突破35。

泰國 新興市場

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