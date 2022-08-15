馬斯克：特斯拉已生產逾300萬輛車 上海廠貢獻100萬輛

特斯拉執行長馬斯克周日（14日）推文表示，特斯拉已經生產超過300萬輛車，其中上海廠生產了100萬輛。

馬斯克推文說：「恭喜上海超級工廠生產第100萬輛車。總共特斯拉現在已生產超過300萬輛。」

此前數月，中國大陸實施封控措施，加上零件短缺，影響到特斯拉的汽車生產。馬斯克的最新說法顯示，在上海廠2018年投產、歷經多年投資後，上海廠現在正生產大量新車。

特斯拉公布的交車數近幾季來一直增加，該公司7月表示，第2季交車數為254,695輛，年比增加增加26.5%。

然而，達到300萬輛里程碑，也凸顯出特斯拉和其他汽車大廠相比的產量相對少。例如豐田去年交車量超過1,000萬輛，特斯拉今年稍早表示，計劃交車數每年增加50%。

除上海廠外，特斯拉也在加州佛利蒙工廠、德州奧斯丁和柏林附近生產電動車。馬斯克7月表示，佛利蒙廠已生產200萬輛車。

馬斯克6月表示，他希望讓上海廠恢復先前活動。他還感嘆地說，柏林廠和奧斯丁廠是「燒錢爐」，因供應鏈和生產問題損失數十億美元。