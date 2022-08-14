專家：臉書、IG app可竊密機制 用戶關不掉

研究隱私的Google前工程師克勞斯（Felix Krause），10日發表部落格文章指出，臉書和Instagram app會不經同意追蹤用戶瀏覽第三方網站的行為。

俄國RT電視台報導，克勞斯寫道，iOS版的臉書和Instagram app，會在每個開啟的網站上注入代碼，並用「客製的app內建瀏覽器」而非蘋果手機內建的Safari瀏覽器，監控用戶行為。

克勞斯說，這兩款app追蹤用戶隱私「不經用戶和網站提供者同意」。

克勞斯說，他無法確定Instagram追蹤的是什麼資料，但他強調，這種內建瀏覽器會追蹤用戶在網站上做過的每件事，包括「每一次點擊螢幕」和「瀏覽行為」，這種瀏覽器可以用來竊取敏感資料，如住家地址。

Instagram母公司Meta 11日向英國衛報發表聲明說：「追蹤碼讓我們得以蒐集用戶資料，用在目標式廣告或評估。至於用app內建瀏覽器購物時，我們會尋求用戶同意儲存付款資料，以便下次購物自動填入。」

克勞斯回應說，這種做法仍「讓用戶承受大風險」，而且「無法選擇不開啟客製內建瀏覽器」。