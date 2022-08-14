《自然》研究：「跟有錢人當朋友」最能脫貧！比學校、家庭有用

摘要 1. 研究發現，窮小孩在一個跨階級友誼更多的地區生活，將顯著增加他成年後的收入。 2. 即使缺乏與相似背景的人交朋友等社會資本，只要跟有錢人交朋友，就有助未來收入增加。 3. 要促進階級不同的人成為朋友，應該提高讓不同收入人出現實質互動的機會，而不只是把他們聚集在同一個地方，例如非營利組織Inner City Weightlifting將貧窮背景的人培訓成健身教練，教導更有錢的客戶。

什麼因素最有助脫貧？不是明星學校、家庭組成、或是大量工作機會，一項新研究發現，脫貧的關鍵是：跟有錢人當朋友！

由哈佛、史丹佛大學等四位教授合作的研究，8月初刊載於科學期刊《自然》（Nature）。他們發現，對窮小孩來說，如果他們在一個跨階級友誼更多的地區生活，將顯著增加他成年後的收入。具體來說，窮小孩在一個能交到7成有錢朋友的社區長大，他未來的收入將增加2成。

這項研究有一定代表性。研究方法是用匿名方式撈取7,200萬名美國人的活躍臉書帳號，再藉由朋友、郵遞區號、大學等多種特徵估算他們的收入，研究對象範圍涵蓋美國84％ 25到44歲的成年人。

在越有機會交到有錢朋友的地方生活

長大越有機會更有錢

研究把跨階級友誼稱作「經濟連結」（economic connectedness）。以明尼蘇達州的溫斯特德和喬治亞州的康利這兩個地區來說，這兩地的家庭收入中位數相近，但溫斯特德的人長大後的收入成長、社會向上流動的程度，卻比康利高，為什麼？主要原因就是因為溫斯特德的窮人有更多有錢朋友，經濟連結程度更高。

此發現可以套用在貧富不一的社區，不管是相對較窮或相對較有錢的社區，只要那邊的人有機會結交到更有錢的朋友，該社區的社會向上流動性也越高。

除此之外，該研究還顛覆在地政府或個人試圖解決貧窮的作法。例如，學校品質對向上流動的影響程度較小，甚至不太重要。

其他類型的社會資本，包括與相似背景的人交朋友、社區中志願服務的比例，雖然也被認為很重要，但研究發現，即使缺乏這些社會資本，只要有跨階級友誼，就有助於小孩未來收入增加。

窮人到底是怎麼交到有錢朋友的？《紐約時報》採訪24歲的律師鮑伊。她說，從小到大，她的家庭都是中下階層，直到高中時她結交一位有錢朋友，她因此更了解美國大學入學測驗SAT，並請朋友的爸媽幫忙看過自傳。最後，她成為家裡第一位有碩士學位的人，之後成為刑事辯護律師。

政府和慈善組織要助人脫貧

應增加跨階級友誼機會

許多人可能會忍不住碎念：有錢朋友哪有這麼容易結交？《紐約時報》也坦承，「物以類聚」不是假話，甚至越來越嚴重。

有錢人會把孩子送去充滿同樣階級的貴族學校上課；因為不滿貧富差距，收入較低的人可能也不太願意跟有錢人做朋友。新聞網站Axios報導，收入位於底層10％的人，只有2.5％的朋友是收入在頂層10％的人。

Axios指出，給一般人的啟發是，你如果有意變有錢，或許可以敞開心胸去結識不同階層的朋友。

不過，這項發現對致力於解決貧窮問題的政府或慈善組織來說更重要。

研究指出，過去許多措施試著增加不同階級的人接觸，例如一起搭校車、住宅區劃分。但，因為這些措施只是把人聚集在一起，因此成效不好。

「想要增加經濟連結，應該更關注讓不同收入的人互動。」該研究作者之一、紐約大學財經學教授斯特羅貝爾（Johannes Stroebel）表示。

研究指出，高中可能是很好的著力點，因為不同階層的人在高中都交到類似數量的朋友，而且是他們出社會前通常交到終生好友的地方。

《紐約時報》指出，律師鮑伊就讀之高中的做法值得參考。圖書館周圍有一條長長的走廊、室外舞台和讓人聚集的四方型空間，刻意的校園佈局有助學生產生不經意的互動。除此之外，班級之間每兩天會聚在一起活動一次，讓學生跟更多人互動。

針對社會人士，《科學新聞》報導，一個非營利組織Inner City Weightlifting將貧窮背景的人培訓成私人健身教練，讓他們教導更有錢的客戶，雙方有更多機會建立友誼。

例如，30歲、非裔的富拉德跟有錢白人學生成為朋友，周末會一起去跑步。一開始，富拉德對於建立友誼感到抗拒：「我認為她們不會理解我的世界。」但友誼啟發了他，他決定轉行追求嚮往的木工生涯，有錢朋友也成為他第一批客戶。

參考來源：The New York Times、Axios、Science News

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