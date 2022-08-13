新買進特斯拉、Twitter 索羅斯Q2加碼科技股
集微網消息，據最新美股13F申報文件顯示，富豪投資人索羅斯 (George Soros) 的投資基金在第二季增持亞馬遜、Alphabet、Salesforece，並且新增特斯拉、推特等公司的股票。
據鉅亨網編譯報導，新買進的特斯拉股票數額並不大，僅將近3萬股，相當於2000萬美元，在索羅斯基金管公司46億美元的美股部位僅佔0.4%。
此外，該公司二季度還買入近2950萬股的福特汽車股票，並增持Lucid、蔚來等電動車製造商的股票。但另一方面，索羅斯第二季拋售Rivian部分持股，持股水位從先前約2000萬股降為不到1800萬股。索羅斯還清空了美國銀行和花旗集團，以及遊戲公司Take Two等個股。
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