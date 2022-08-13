BMW最早2025年量產與豐田共同開發的FCV

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圖源：日經中文網

據日經中文網報導，德國寶馬（BMW）最早將於2025年開始量產與豐田聯合開發的燃料電池車（FCV）。針對純電動汽車（EV），寶馬提出了到2030年把佔新車銷售的比率提高至5成的計劃，有望提前1～2年達成。

寶馬高級副總裁彼得-諾塔（Peter Nota）接受日本經濟新聞採訪時透露了上述消息。據悉，寶馬去年9月在德國慕尼黑國際車展上發佈了SUV款的FCV“iX5 Hydrogen”的概念車。該公司透露稱在2022年底之前將試騐性啓動生產，並不斷推進加氫站網絡建設，計劃2025年以後開始量產，啓動公開銷售。 

寶馬表示將加快轉曏純電動汽車。寶馬集團正推進小型車品牌“MINI”和超高档車“勞斯萊斯”的電動化，提出了到2030年前使純電動車型達到年銷量的50％的方針。

彼得-諾塔稱，目前的純電動汽車比率正在比預期更快地提高，透露了把此前定為2030年的計劃達成時間“提前1～2年”的預期。不過他也指出，純電動汽車在充電基礎設施、電池採購以及半導體等零部件供應方面仍面臨諸多難題。

據悉，寶馬已啓動包括零部件廠商使用的半導體在內進行統一採購的機製。寶馬與半導體廠商簽署長期合同，穩定採購所需數量，還曏零部件廠商供貨。作為第一輪，2021年下半年與車載半導體廠商德國INOVA Semiconductors GmbH和美國格芯（GlobalFoundries）簽署了採購合同。此次合同的採購量預計達到每年數百萬個，將首先用於旗艦純電動汽車“iX”，以控製車內外智能照明的半導體為對象開始採購。該公司計劃今後不斷擴大成為對象的半導體的種類和數量。

此外德國大衆（VW）也計劃從美國半導體巨頭直接採購半導體。與日本不同，在歐洲，德國博世和德國大陸集團（Continental AG）等大型供應商的採購能力很強。但由於全球供不應求，僅依靠零部件廠商採購難以確保充足的數量，車企紛紛尋求搆建自主採購網。

半導體 德國

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