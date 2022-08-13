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華府台僑赴中使館抗議 蕭美琴籲北京克制和平解決分歧

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
華府台僑12日下午在中國大陸駐美大使館前拉布條抗議中方霸凌。華盛頓記者張文馨／攝影
華府台僑12日下午在中國大陸駐美大使館前拉布條抗議中方霸凌。華盛頓記者張文馨／攝影

針對北京連日對台灣展開的報復行動，華府台僑12日下午在中國大陸駐美大使館前拉布條抗議中方霸凌，中華民國駐美代表蕭美琴在另一場活動表示，呼籲中國大陸克制，不應動武處理不同的政治主張，中方應以和平方式解決分歧。

蕭美琴表示，非常遺憾中方對台灣武力威脅的範圍和強度都增加，這令人更擔憂區域穩定；呼籲中國大陸克制負責，共同維持區域和平穩定，不應以動武來處理北京所認定不同的政治主張，而是展現大國風範，以和平方式處理政治分歧。

蕭美琴表示，感謝美國政府、國會和理念相近國家對台海局勢的關切，台美的溝通持續不斷，是重要夥伴關係，她將持續就區域和全球情勢、台灣擴大爭取國際支持，以及確保台海安全穩定等議題，與美方溝通。

被問到中國大陸國台辦點名蕭美琴搞台獨分裂，她說，「作為台灣的駐美代表，我最在意是台灣人給我的定位。」

華府台灣同鄉會等僑胞團體12日下午動員超過30人到中國大陸駐美大使館前拉布條抗議，台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子表示，中國大陸不僅霸凌台灣，還包含西藏人、新疆人、香港，甚至很多其他國家。

簡明子呼籲，中國大陸移開霸凌之手，承認台灣獨立，台僑也會持續尋求美國支持，呼籲美方採行戰略清晰，讓中國大陸真正知道美國的底線。

華府台僑12日下午在中國大陸駐美大使館前拉布條抗議中方霸凌。華盛頓記者張文馨／攝影
華府台僑12日下午在中國大陸駐美大使館前拉布條抗議中方霸凌。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子（左一）。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子（左一）。華盛頓記者張文馨／攝影

蕭美琴 美國

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