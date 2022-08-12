聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海與印度Vedanta合作在印度生產晶片 傳廠址已近選定

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日經報導，鴻海與印度Vedanta要在印度打造的廠區，已接近選定廠址。路透
日經報導，鴻海與印度Vedanta要在印度打造的廠區，已接近選定廠址。路透

日經新聞12日報導，要與台灣鴻海集團（2354）合作在印度生產晶片的印度金屬巨擘Vedanta，已接近選定合資廠址，合資案計劃投資200億美元，設立科技製造中心，生產微晶片、顯示器與其他產品。

知情人士透露，Vedanta主管已造訪西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）普恩（Pune）市一處占地160公頃的地點，該地會是首選，其他可能地點包括附近的古吉拉特邦（Gujarat）、南部的卡納塔克邦（Karnataka）。

消息人士說，鴻海方面也派員參與選址，但還不清楚鴻海在這樁合作案所扮演的角色。鴻海今年2月同意投資近1.2億美元，與Vedanta在印度發展半導體，當時未說明細部規畫。鴻海未回應日經新聞的置評請求。

日經引述馬哈拉施特拉邦的政府文件指出，這兩家公司合作開發的製造園區裡，可能包含一座顯示器工廠、一座晶片設施，以及一座晶片封測廠。

這份文件擘劃出若這座廠區落腳馬哈拉施特拉邦的可能樣貌，包括投資9,450億盧比（120億美元）於一座顯示器製造設施、5,970億盧比於一座半導體設施、約360億盧比於所謂的外包半導體組測設施。

歷經全球晶片短缺危機後，印度政府為降低對外國晶片的依賴，承諾支出300億美元改革科技產業，在當地打造晶片供應鏈。

Vedanta董事長Anil Agarwal上周接受印度商業標準報訪問時表示，「印度每年進口約160億美元的顯示玻璃與160億美元的半導體。我必須推動規模很大的計畫，才能改變我的國家。」他提到在半導體部份，邀請了鴻海，「雙方合資廠的首波生產會在兩年內開始」。他說，將立刻投資約100億美元，其餘資金將隨計畫擴大而投入。

鴻海董事長劉揚偉10日表示，已制定在印度和東南亞發展電動車與半導體的積極計畫，「我們對於在印度的進展感到十分鼓舞。我們在印度的營運一定會擴大。」

印度 半導體 鴻海

延伸閱讀

印度企業躲避制裁 棄美元改用人民幣買俄煤

美中科技戰新回合開打 晶片股牽一髮動全身

台印度學生神祕視訊 印度生根據半導體猜出台灣

紫光投資案 鴻海劉揚偉親上火線說明

相關新聞

三星李在鎔復權 力追台積電

南韓政府十二日公布光復節特赦名單，決定在本月十五日光復節當天對三星電子副會長李在鎔等一千六百九十三人進行特赦、減刑或復權...

看好通膨觸頂 道瓊漲424點、股指連4周上升

美股大漲，使史坦普500指數連續第4周上漲，因為人們寄望通膨正在觸頂。

標普分析師最新報告：兩岸緊張 科技鏈最脆弱

標準普爾（S&P）全球評級分析師Eunice Tan昨（12）日發表「兩岸緊張升溫，科技供應鏈最脆弱」的報告，示警如果少...

韓救經濟 特赦三星李在鎔

三星電子副董事長李在鎔12日獲得南韓總統特赦，將因此得以正式合法重掌三星集團，三星電子許多重大投資和併購案可望加速實現。

通膨飆 英上季GDP萎縮

英國第2季經濟萎縮0.1%，為當局實施防疫封鎖以來首見，原因是生活成本飆高導致家庭減少支出，以及新冠病例和相關篩檢數下滑...

SK海力士拚明年在美建廠

路透引述兩位知情人士報導，SK海力士已開始在美國尋覓先進晶片封裝廠的廠址，目標是明年第1季動土建廠。在中國大陸斥資發展這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。