高盛估油價年底前反彈 布蘭特原油最高每桶130美元

經濟日報／ 編譯季晶晶/ 綜合外電
高盛集團預測汽油和原油價格年底前反彈，最高每桶130美元。路透
高盛集團預測汽油和原油價格年底前反彈，最高每桶130美元。路透

高盛集團（Goldman Sachs）預測，汽油和原油價格年底前反彈，因為市場仍然必須在需求上揚和供應緊張之間求取平衡。

高盛能源研究主管Damien Courvalin接受彭博電視訪問時表示，布蘭特原油期貨價格最高可能飆到每桶130美元，美國的汽油零售價將重返每加侖5美元。Courvalin說，價格需持續停留在上述水準才能解決供應缺口。

原油的需求看漲，因電廠和工業用戶從更貴的天然氣轉向過來。價格相對較低以及各經濟體陸續重啟，也有助於提振原油消費。但在煉油廠進入維護期之際，汽柴油庫存缺乏緩衝，導致供應前景惡化。

高盛本周稍早下調其對布蘭特油價的預測。原油期貨今天上午上漲逾2%，逼近每桶100美元。

油價 美國

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