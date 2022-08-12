日本搶氣過冬 亞洲天然氣價格大漲

全球液化天然氣（LNG）大買家日本正趕忙搶購天然氣，以應冬季所需，加劇全球「缺氣」問題，並帶動天然氣價格大漲。

彭博資訊報導，北亞的LNG價格基準指標Japan-Korea Marker本周已躍漲，11日大漲9%至每百萬英熱單位（Btu）50.628美元，為6月27日來最高，雖然仍比3月初的歷史高點低了近70%

好幾家日本公用事業商過去一周都已加速和供應商討論擴大採購冬季要用的天然氣。兩大LNG進口商韓國天然氣公司和日本的Jera都已在擴大購買冬季的儲備天然氣，促使規模較小的日本公用事業商在現貨市場仍有貨時，先搶購儲備。

從俄羅斯到美國所遭遇的供應受擾，已讓進口業者擔心在北半球冬季酷寒時期，天然氣供應可能不夠，導致亞洲與歐洲加強爭搶LNG，帶動歐亞兩地的LNG現貨價格大漲。貿易商說，由於供電展望吃緊，日本政府已敦促國內公用事業商要儲備冬季要用的天然氣。