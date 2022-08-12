貝萊德深化加密貨幣布局 推出比特幣現貨私人信託產品

隨著加密貨幣市場回穩，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）11日宣布，推出比特幣現貨私人信託產品，深化在加密貨幣市場的布局。貝萊德表示，這項私人信託服務只提供給在美國的法人客戶，未公開太多細節。

英國金融時報（FT）指出，美國監管機關已一再拒絕核准業者所提的比特幣現貨指數型基金（ETF）提案；這類ETF開放散戶投資，但監管機關認為需要保護投資人。

貝萊德說：「儘管數位資產市場急落，我們仍看到部分法人客戶的濃厚興趣，想了解可以如何運用我們的技術與產品能力，有效且具成本效益地投資這些資產。」

加密貨幣指數供應商CF Benchmarks執行長Sui Chung認為，貝萊德推出比特幣基金，顯示加密貨幣已成熟到足以成為一個資產類別。貝萊德推出比特幣私人信託產品，也可能直接槓上全球最大加密貨幣投資工具Grayscale，將彼此競爭。

根據CoinDesk報價，最大加密幣比特幣今年價格下跌逾50%，若與去年11月創下的歷史最高價68,990美元相比，跌幅更達65%。整體加密幣市值在最高時大約3.2兆美元，最近崩跌期間，市值掉到1兆美元以下。

本周稍早，貝萊德同意旗下的阿拉丁（Aladdin）投資技術平台能連上Coinbase加密貨幣交易所；資產管理產業廣泛採用貝萊德的阿拉丁平台，讓資產經理人、保險業者及銀行業者能和市場相連結。