摩根資產分析師：美股三年內反彈且將再創新高

摩根資產管理公司首席全球策略師David Kelly說，基於美國通膨已出現降溫跡象，聯準會（Fed）不需要再把經濟往衰退方向推，美國股市未來幾年內就有可能反彈到刷新紀錄的高點。

Kelly周四（11日）在彭博電視的訪談中說：「想押股市多頭的話，要做的事就是相信未來三年可以達陣。而且我覺得這很明顯辦得到。」

美股6月中旬觸及這波低點，至今已經大幅反彈。周三（10日）標普500漲到近三個月最高，因為投資人看到7月的通膨數據比預期和緩，認為Fed的激進貨幣緊縮政策或會減慢。Fed今年至今表現超鷹，美股因而波動劇烈。

Kelly認同這一點。他表示，「通膨率要回降到2%還需要一點時間，然而只要我們是朝著這個方向前進，就沒必要把經濟推入衰退。」Kelly認為，若有一段時間通膨緩慢下降，經濟舉步維艱，但只要能夠維持利潤率，「我想股市前景會相當不錯。」

根據周四公布的數據，美國7月生產者物價指數（PPI）意外出現兩年來首次下跌，這也是通膨趨緩的指標，但美股周四轉跌，主要是部分投資人覺得市場因為通膨數字改善而引發的漲勢有點過頭。Kelly相信，通膨緩和加上經濟放緩，這波升息的利率高峰可望下修，從而支撐股市上漲。他說：「在這個時間點，我會全面投資於股市，因為我確實認為股市將自此走高。」