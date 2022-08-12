晶片交貨期連3月縮短 但晶片荒並未全面終結

新研究表明，晶片交貨期正在縮短，但在許多領域，短缺問題依然存在。

根據Susquehanna Financial Group的研究，7月的交貨期——從訂購晶片到交付之間的時間差——平均為26.9周，略低於6月修正過的27周。交貨期已連續三個月縮短。

總體指標雖有改善，電源管理元件和微控制器的供應——尤其是車用和工業設備用——卻仍然緊張。例如，電源管理晶片的交貨期從上月的31.3周增加到7月的32周。部分產品的價格還在上漲。