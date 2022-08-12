晶片交貨期連3月縮短 但晶片荒並未全面終結

經濟日報／ 編譯季晶晶／即時報導
晶片交貨期連續三個月縮短。彭博
晶片交貨期連續三個月縮短。彭博

新研究表明，晶片交貨期正在縮短，但在許多領域，短缺問題依然存在。

根據Susquehanna Financial Group的研究，7月的交貨期——從訂購晶片到交付之間的時間差——平均為26.9周，略低於6月修正過的27周。交貨期已連續三個月縮短。

總體指標雖有改善，電源管理元件和微控制器的供應——尤其是車用和工業設備用——卻仍然緊張。例如，電源管理晶片的交貨期從上月的31.3周增加到7月的32周。部分產品的價格還在上漲。

Susquehanna分析師Chris Rolland周四撰寫報告說，半導體業某些領域的需求下滑，尤其是個人電腦和智慧手機中使用的組件，尚未轉化為晶片荒的全面終結。他寫道，總體交貨期仍然是市場「健康」時的兩倍多，

晶片交貨期連續第三個月縮短，但晶片荒未全面終結。美聯社
晶片交貨期連續第三個月縮短，但晶片荒未全面終結。美聯社

半導體

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