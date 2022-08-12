需求前景提振油價 銅價達到6月以來最高價位

國際油價周四上漲，此前國際能源總署（IEA）調升對今年全球需求成長的預期，緩解投資人對石油消耗的疑慮。黃金回吐漲幅，因美元收窄跌幅，交易員在美國通膨放緩情況下評估聯準會（Fed）的貨幣緊縮路徑。基本金屬上漲，銅價觸及6月以來的最高價位，因美國通膨放緩提振風險胃口，同時對供應中斷的顧慮升溫。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

西德州中級原油（WTI）期貨漲2.6%，收於每桶94美元上方；布蘭特原油期貨再次逼近100美元。

IEA將今年的石油消費預估提高38萬桶/日，稱天然氣價格飆升和熱浪正在促使製造商和發電商改用石油。

在利多和利空消息的影響下，原油價格基本上在6個月低點附近震盪。俄羅斯短暫停止對歐洲部分地區供油，以及弱於預期的美國通膨數據，都推高油價。隨後俄羅斯恢復供應，以及各方重啟伊朗核協議的嘗試，又對市場構成了壓力。

9月交割WTI收漲2.6%至每桶94.34美元；10月交割布蘭特原油期貨結算價上漲2.3%至99.60美元。

金價下跌

美國生產者價格指數意外地出現兩年多來首次下降，主要反映了能源成本走低，也表明通膨壓力出現了受人歡迎的緩和走勢。此前，周三的數據顯示美國消費者價格指數7月減退。周四的首次申領失業救濟人數也低於預期，描繪出了有利的經濟健康狀況。不過，對於低於預期的CPI數據，兩位Fed官員表示這不會動搖Fed今明兩年利率上調的走向。

紐約時間下午3:33，現貨黃金下跌0.2%至每英兩1,788.27美元；紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.4%，結算價報1,807.20美元。白銀下跌，白金和鈀金攀升。

基本金屬繼續反彈

風險資產上漲，因經濟前景改善。基本金屬在今夏觸及17個月低點後已經反彈。交易員也在密切關注亞洲和歐洲的供應趨緊局面。

中國大陸熱浪導致電力短缺，並開始影響金屬工廠的營運，加劇供貨中斷的疑慮。

倫敦時間下午5:53，LME銅價上漲1.1%，結算價報每噸8,173美元，為6月30日以來最高。LME其他主要金屬也走高，鎳價上漲5.2%，鋅價上漲2.2%。