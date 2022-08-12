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台積電ADR保住近1%漲勢 未被費半拖累

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台積電ADR周四上漲近1%收在89.52美元，較台北交易股票溢價拉大為4.3%，費城半導體指數同日下挫0.3%。

美國股市納斯達克指數和標普500指數周四轉跌，吐回盤中漲幅，投資人擔心通膨數據降溫引發的漲勢過了頭，且聯準會（Fed）仍將積極升息以制伏物價。美國公債殖利率攀升。

道瓊工業指數漲27.16點，漲幅0.1%，至33,336.67點；標普500指數下跌2.97點，跌幅0.1%，至4,207.27點；那斯達克綜合指數跌74.89點，跌幅0.6%，至2,779.91。

台灣加權股價指數昨天大漲258.83點收在15,197.85點。台積電大漲2.8%收在514.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 92.86 +0.16 89.50 0.68

中華電 CHT 124.38 +0.48 125.00 -0.50

台積電 TSM 536.33 +0.96 514.00 4.34

聯電 UMC 42.36 +0.71 41.70 1.58

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 美國

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