那指和標普轉跌 市場擔心通膨降溫帶動的漲勢過了頭

美國股市納斯達克指數和標普500指數周四轉跌，吐回盤中漲幅，投資人擔心通膨數據降溫引發的漲勢過了頭，且聯準會（Fed）仍將積極升息以制伏物價。美國公債殖利率攀升。

標普500指數小幅收低，盤中曾創下三個月最高，數據顯示美國7月生產者物價指數(PPI)月比意外下降。PPI下降提高期貨市場對Fed在9月升息50個基點而不是原先預期75個基點的押注。

標普500指數和那斯達克綜合指數周三大漲超過2%，因消費者物價升幅低於預期。但Fed官員強調仍將緊縮貨幣政策，直到通膨壓力全面消退。勞動市場顯示出疲軟跡象，初請失業金人數連續第二周上升。

道瓊工業指數漲27.16點，漲幅0.1%，至33,336.67點；標普500指數下跌2.97點，跌幅0.1%，至4,207.27點；那斯達克綜合指數跌74.89點，跌幅0.6%，至12,779.91。

在債券市場，美國10年期公債殖利率從周三的2.786%上升至2.886%。

DWS集團的美洲交易主管George Catrambone說：「昨天的CPI數據好於預期，今天早上的PPI數據也比分析師預測好。這符合通膨隨能源價格下跌而已觸頂的題材。」

Natixis Investment Managers Solutions的首席投資組合策略師Jack Janasiewicz則認為，從總消費能力增長近9%來看，需求仍然過於強勁，可能導致Fed保持激進的時間比許多人希望的更長。

標普500指數11大類股中有六個下跌，醫療保健股走高，能源股上漲3.2%；成長股跌0.5%。

銀行股漲勢仍在延續，高盛和摩根大通分別上漲1.1%和1.5%。

周三大漲的高成長股下跌，特斯拉跌2.6%，亞馬遜回落1.5%。

儘管最近從6月中觸及的低點反彈，但以科技股為主的那斯達克綜合指數今年迄今已下跌約18%，因為對激進貨幣政策的擔憂削弱了人們對股票，特別是高成長股的胃納。

Fed自3月以來已將政策利率提高了225個基點，設法在不引發裁員急增的情況下為需求降溫。

迪士尼跳漲4.7%，這家媒體巨頭的串流媒體用戶數量達到2.21億，超越了競爭對手Netflix，並宣布將提高那些想看沒有廣告的Disney+或Hulu的客戶的訂閱價格。

戴文能源公司（Devon Energy）、Marathon Oil和Schlumberger 都上漲逾5%。

與此同時，好於預期的財報季為股市提供了支撐，那些落後於分析師預期的上市公司因股市至少5年來的最大漲幅而獲益。彭博匯編的數據顯示，業績不及預期的標普500指數成份股公司在公布財報後上漲0.6％，與2017年以來財報季平均下跌1.2％形成鮮明對比。這表明在財報季開始之前市場已經消化了悲觀預期。