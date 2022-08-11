聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：庫存低、天氣差 柳橙汁價格可能暴漲20%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
專家警告，柳橙汁價格可能大漲，因為目前庫存量超低，如果惡劣天氣又侵襲美國佛羅里達州或巴西，可能導致柳橙汁價格飆上新高價位。示意圖／路透
專家警告，柳橙汁價格可能大漲，因為目前庫存量超低，如果惡劣天氣又侵襲美國佛羅里達州或巴西，可能導致柳橙汁價格飆上新高價位。示意圖／路透

巴隆周刊（Barron's）報導，專家警告，未來數周柳橙汁價格可能大漲，因為目前市場庫存量已經超低，如果惡劣天氣又侵襲美國佛羅里達州或巴西，可能導致柳橙汁價格飆漲逾20%，漲到新高紀錄水準。

新冠肺炎疫情嚴峻時，消費者為提升免疫力，對富含維他命C的柳橙汁需求高。Hackett金融顧問公司總裁Shawn Hackett表示，柳橙汁銷售已從疫情期間的高峰下滑，但「若佛州柑橘生產帶遭遇颶風來襲，蒙受重大傷害，可能掀起市場一陣恐慌，也許價格會上測空前新高價位」。

Hackett預測，冷凍濃縮柳橙汁（FCOJ）價格可能漲破2016年10月初締造的每磅2.20美元空前最高價位。若是如此，將比目前每磅約1.76美元的價格飆漲逾20%。

另有專家指出，全球最大柳橙汁生產國巴西今年也面臨天氣問題，同樣可能對市場造成類似衝擊。

過去一年來，冷凍濃縮柳橙汁價格已經大漲一波，因為巴西種植季是一場災難，而佛州收成也不好。根據TradingEconomics.com網站的資料，冷凍柳橙汁價格從去年11月初的每磅1.15美元左右，漲到最近約每磅1.76美元。

歉收導致目前全球庫存量很低。根據美國農業部的資料，2021-22種植季結束時，總庫存量為28萬9,346公噸，比2020-21種植季開始時的52萬4,324公噸銳減。

現在令人擔心的是，如果又一波惡劣天氣來襲，可能使全球柳橙汁變得更少。更糟的是，這種情況極可能發生。美國颶風季通常從6月到11月，而8月是颶風頻率較高的月份之一。

巴西遭遇惡劣天候打擊的風險更高，因為「反聖嬰現象」（La Niña）可能連續第三年發威。「反聖嬰現象」在南美洲海岸外形成，可能對全球天氣產生重大影響。Weather Wealth金融通訊作者Jim Roemer指出，「反聖嬰現象」連三年出現很罕見；但一旦發生（例如1956年、1975年和2000年），炎熱乾燥的天氣可能使巴西柑橘林受損。

巴西 反聖嬰

延伸閱讀

夥「靈媒」騙走老母42億藝品 巴西收藏家之女被捕

因應BA.5疫情 專家：政府應主動出擊、到府接種

政府對外開放資料 專家：應提升品質

普渡拜白花油引熱議 民俗專家：心存善念即可

相關新聞

戰勝通膨言之過早… Fed官員：9月不排除升3碼

美國通膨漲勢明顯趨緩，但三位聯準會（Fed）官員仍認為，目前就宣告戰勝通膨還言之過早，Fed今、明兩年的升息路徑不會動搖...

通膨率恐破百 紐時：阿根廷人已沒有物價概念

沒有人或國家能避免今年席捲全球的高通膨影響，即使物價高漲的未來令人擔憂，人們仍得花錢，但可能得抱著隨時可能陷入貧窮的恐懼。《紐約時報》花兩週時間走訪世界最習慣通膨的國家阿根廷，讓讀者了解極端通膨的社會是什麼樣子。

通膨報告優於預期 美股早盤再彈 尾盤漲勢轉弱

投資人再度迎來另一份優於預期的通膨報告，美股暫時失去方向感。

新興亞幣 熬過最壞狀況

美國通膨出現降溫跡象，市場預期聯準會（Fed）積極升息壓力變小，拖累美元走軟。DXY美元指數11日盤中跌破105關卡，是...

美PPI下滑 通膨降溫亮燈

美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%，為從新冠疫情爆發初期至今首見，原因是能源價格大跌，遏止通膨氣焰，...

美汽油零售價 跌破4美元

美國汽油零售平均價格11日跌破每加侖4美元大關，是俄羅斯入侵烏克蘭推升油價以來首見，顯示經濟衰退疑慮對先前飆漲的能源市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。