美股道瓊早盤漲200點 PPI數據報喜、迪士尼財報亮眼

沒有人或國家能避免今年席捲全球的高通膨影響，即使物價高漲的未來令人擔憂，人們仍得花錢，但可能得抱著隨時可能陷入貧窮的恐懼。《紐約時報》花兩週時間走訪世界最習慣通膨的國家阿根廷，讓讀者了解極端通膨的社會是什麼樣子。

2022-08-11 10:19