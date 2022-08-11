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美通膨放緩 「大賣空」本尊警告Fed政策可能轉彎

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫一戰成名的投資人貝瑞（Michael Burry）預測，美國股市和經濟前景黯淡，並擔心聯準會（Fed）可能立場大轉彎，看到苗頭不對就匆促降息。

貝瑞7月30日在推特上發文說：「有人正在7月過耶誕節…希望你們很享受。」這表明他預期7月美股及加密貨幣等資產的反彈將是曇花一現。貝瑞先前預估，12月前將出現一種「（消費疲軟引發的）物價下跌且庫存過多的消費性衰退」，因此今夏成為投資人最後歡慶時機。

零售巨人沃爾瑪7月底發出獲利預警，證實了貝瑞對零售業庫存過高、通膨擠壓消費者非必需品支出的擔憂，這些情況會導致業者降價清倉，拖累營收下滑。貝瑞已觀察到，美國家庭正面臨食品、燃料和住房成本激增的挑戰，可能迫使他們在耶誕節之前用光積蓄。

貝瑞上月31日也警告，倘若通膨出現降溫跡象，Fed也應三思而後行，別急著降息。甫公布的通膨數據顯示，美國7月整體消費者物價指數（CPI）漲勢明顯趨緩，且低於市場預估，使投資人降低對Fed在9月升息3碼的預期，但兩位Fed官員表示，這不會動搖Fed升息路徑。

這位Scion Asset Management資產管理公司執行長指出，Fed在1974年12月把基準利率下調至7.75％，他形容這是「致命錯誤」，因為它使股市短暫反彈，直到多年後才重新站上高位。貝瑞曾抨擊Fed對金融歷史一無所知，沉迷於刺激措施，且正在失去信譽。

Fed 通膨 美國

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