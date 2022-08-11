旗下電動皮卡賣出了4,500輛 福特CEO嗆馬斯克接招

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
福特執行長法利挖苦不斷延後上市的特斯拉Cybertruck。路透
福特執行長法利挖苦不斷延後上市的特斯拉Cybertruck。路透

福特執行長法利10日在記者會上盛讚自家的電動皮卡F-150 Lightning熱銷，並乘機挖苦競爭對手特斯拉（Tesla）的皮卡產品Cybertruck不斷延後上市。

法利表示，F-150 Lightning是公司閃耀的亮點，並號稱福特是「美國汽車產業的電動皮卡領頭羊」。他意氣風發說：「接招吧！馬斯克」。

法利顯然是指特斯拉延宕已久的Cybertruck，這款車早在2019年就已發表，但上市時間一延再延。特斯拉執行長馬斯克日前說，可望在2023年投產。然而，自從馬斯克首度發表Cybertruck以來，包括Rivian、GMC等品牌已搶占這塊市場。

在此同時，法利也宣布與DTE能源公司達成交易，使福特得以在密西根州取得乾淨電力，「這是美國史上最大規模的再生能源採購案」。

截至7月，福特累計售出近4,500輛電動皮卡。據Business Insider報導，福特準備將2023年款的F-150 Lightning的售價調漲8,500美元。

法利在上月的法說會上說，福特是特斯拉唯一的挑戰者。儘管福特今年來把電動車交車量提高逾90%，但其電動車在美國的市占率仍遠不及特斯拉的約75%。

福特 馬斯克 特斯拉

延伸閱讀

SpaceX星鏈申請偏遠地區寬頻10億美元補助 遭美FCC拒絕

馬斯克傳請求質問Twitter員工 如何計算假帳戶

馬斯克三天賣股變現2,065億

狂人馬斯克又放話了 Model Y明年將成為全球最暢銷車款

相關新聞

戰勝通膨言之過早… Fed官員：9月不排除升3碼

美國通膨漲勢明顯趨緩，但三位聯準會（Fed）官員仍認為，目前就宣告戰勝通膨還言之過早，Fed今、明兩年的升息路徑不會動搖...

通膨率恐破百 紐時：阿根廷人已沒有物價概念

沒有人或國家能避免今年席捲全球的高通膨影響，即使物價高漲的未來令人擔憂，人們仍得花錢，但可能得抱著隨時可能陷入貧窮的恐懼。《紐約時報》花兩週時間走訪世界最習慣通膨的國家阿根廷，讓讀者了解極端通膨的社會是什麼樣子。

通膨報告優於預期 美股早盤再彈 尾盤漲勢轉弱

投資人再度迎來另一份優於預期的通膨報告，美股暫時失去方向感。

新興亞幣 熬過最壞狀況

美國通膨出現降溫跡象，市場預期聯準會（Fed）積極升息壓力變小，拖累美元走軟。DXY美元指數11日盤中跌破105關卡，是...

美PPI下滑 通膨降溫亮燈

美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%，為從新冠疫情爆發初期至今首見，原因是能源價格大跌，遏止通膨氣焰，...

美汽油零售價 跌破4美元

美國汽油零售平均價格11日跌破每加侖4美元大關，是俄羅斯入侵烏克蘭推升油價以來首見，顯示經濟衰退疑慮對先前飆漲的能源市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。