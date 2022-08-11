影／慶祝90歲了！樂高用近9萬5千個積木拼成200公斤生日蛋糕

丹麥玩具製造商「樂高」（LEGO）為慶祝成立90周年，於10日推出近95000個積木拼成的生日蛋糕。

路透報導，這個由公司職員拼成的樂高生日蛋糕共有9層，每一層都代表樂高遊戲的一個十年，總計使用了超過200公斤的94128個積木，正在樂高積木發源地、丹麥比隆（Billund）的「樂高之家」（Lego House）展出。

從影片可見，樂高生日蛋糕不僅可以自行旋轉，玻璃展示櫃還有著燈光特效，用積木拼成的風車、玩偶與背景也都會跟著栩栩如生地活動起來。