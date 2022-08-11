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影／慶祝90歲了！樂高用近9萬5千個積木拼成200公斤生日蛋糕
丹麥玩具製造商「樂高」（LEGO）為慶祝成立90周年，於10日推出近95000個積木拼成的生日蛋糕。
路透報導，這個由公司職員拼成的樂高生日蛋糕共有9層，每一層都代表樂高遊戲的一個十年，總計使用了超過200公斤的94128個積木，正在樂高積木發源地、丹麥比隆（Billund）的「樂高之家」（Lego House）展出。
從影片可見，樂高生日蛋糕不僅可以自行旋轉，玻璃展示櫃還有著燈光特效，用積木拼成的風車、玩偶與背景也都會跟著栩栩如生地活動起來。
樂高是家族企業，由奧列．克里斯蒂安森（Ole Kirk Christiansen）於1932年創立，在全世界雇用約24000名員工，核心產品「樂高積木」則於1958年首度以目前的形式生產，每年產量大約1000億個。據報導，樂高集團將在世界各地的商店舉辦活動以慶祝其90歲生日。
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