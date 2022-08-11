SpaceX星鏈申請偏遠地區寬頻10億美元補助 遭美FCC拒絕

全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）向美國聯邦傳播委員會（FCC）申請近10億美元補助款，要透過旗下「星鏈」衛星網絡提供偏鄉寬頻服務，今天遭到拒絕。

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX於2020年12月在FCC的「偏鄉數位機會基金」（Rural DigitalOpportunities Fund）下、規模92億美元的標案中競標成功，獲得8億8550萬美元補助款。

聯邦FCC提到，SpaceX正在尋求籌措資金以向35州近65萬個地點提供衛星網路服務。

美國商業新聞網站CNBC報導，FCC的補助款旨在鼓勵寬頻供應業者把服務帶到美國國內「沒有服務」且難以到達的地區。

FCC在新聞稿中表示，「星鏈」（Starlink）和起初在該計畫下獲得13億美元補助款的另一間公司LTDBroadband「未能證明這些供應商能提供承諾的服務」。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）透過聲明表示，SpaceX的科技「確實充滿希望」，但也強調「星鏈」仍在「發展中」。

SpaceX並未立即回應CNBC的置評請求。

值得注意的是，FCC在2020年12月的競標會是「偏鄉數位機會基金」計畫規模204億美元裡的第一階段，意味著SpaceX可能會在之後的幾輪競標活動中爭取剩餘的基金。