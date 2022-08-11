SpaceX星鏈申請偏遠地區寬頻10億美元補助 遭美FCC拒絕

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
全球首富馬斯克（Elon Musk）。 路透
全球首富馬斯克（Elon Musk）。 路透

全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）向美國聯邦傳播委員會（FCC）申請近10億美元補助款，要透過旗下「星鏈」衛星網絡提供偏鄉寬頻服務，今天遭到拒絕。

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX於2020年12月在FCC的「偏鄉數位機會基金」（Rural DigitalOpportunities Fund）下、規模92億美元的標案中競標成功，獲得8億8550萬美元補助款。

聯邦FCC提到，SpaceX正在尋求籌措資金以向35州近65萬個地點提供衛星網路服務。

美國商業新聞網站CNBC報導，FCC的補助款旨在鼓勵寬頻供應業者把服務帶到美國國內「沒有服務」且難以到達的地區。

FCC在新聞稿中表示，「星鏈」（Starlink）和起初在該計畫下獲得13億美元補助款的另一間公司LTDBroadband「未能證明這些供應商能提供承諾的服務」。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）透過聲明表示，SpaceX的科技「確實充滿希望」，但也強調「星鏈」仍在「發展中」。

SpaceX並未立即回應CNBC的置評請求。

值得注意的是，FCC在2020年12月的競標會是「偏鄉數位機會基金」計畫規模204億美元裡的第一階段，意味著SpaceX可能會在之後的幾輪競標活動中爭取剩餘的基金。

SpaceX 馬斯克 美國

延伸閱讀

SpaceX星鏈申請偏遠地區寬頻補貼 遭美FCC拒絕

馬斯克傳請求質問Twitter員工 如何計算假帳戶

馬斯克三天賣股變現2,065億

狂人馬斯克又放話了 Model Y明年將成為全球最暢銷車款

相關新聞

戰勝通膨言之過早… Fed官員：9月不排除升3碼

美國通膨漲勢明顯趨緩，但三位聯準會（Fed）官員仍認為，目前就宣告戰勝通膨還言之過早，Fed今、明兩年的升息路徑不會動搖...

通膨率恐破百 紐時：阿根廷人已沒有物價概念

沒有人或國家能避免今年席捲全球的高通膨影響，即使物價高漲的未來令人擔憂，人們仍得花錢，但可能得抱著隨時可能陷入貧窮的恐懼。《紐約時報》花兩週時間走訪世界最習慣通膨的國家阿根廷，讓讀者了解極端通膨的社會是什麼樣子。

通膨報告優於預期 美股早盤再彈 尾盤漲勢轉弱

投資人再度迎來另一份優於預期的通膨報告，美股暫時失去方向感。

新興亞幣 熬過最壞狀況

美國通膨出現降溫跡象，市場預期聯準會（Fed）積極升息壓力變小，拖累美元走軟。DXY美元指數11日盤中跌破105關卡，是...

美PPI下滑 通膨降溫亮燈

美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%，為從新冠疫情爆發初期至今首見，原因是能源價格大跌，遏止通膨氣焰，...

美汽油零售價 跌破4美元

美國汽油零售平均價格11日跌破每加侖4美元大關，是俄羅斯入侵烏克蘭推升油價以來首見，顯示經濟衰退疑慮對先前飆漲的能源市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。