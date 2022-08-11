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Fed戴利：宣布抗通膨勝利為時過早 不排除9月再升息3碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／即時報導
聯準會官員、舊金山聯準銀行總裁戴利不排除下次政策會議連續第三次升息3碼。彭博資訊
聯準會官員、舊金山聯準銀行總裁戴利不排除下次政策會議連續第三次升息3碼。彭博資訊

美國聯準會Fed）高層、舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三接受英國金融時報訪問時警告，儘管新數據顯示消費者物價壓力有所減輕，美國央行抗通膨的努力要「宣布勝利」，為時尚早。她不排除Fed在9月下次政策會議上，會連續第三次升息3碼，或0.75個百分點。

戴利說：「與上月相比的數據有好消息，消費者和企業正獲得一些緩解，但通膨率仍然太高，與我們物價穩定的目標相距太遠。」此前最新的CPI報告顯示，6月到7月之間物價沒增加，年通膨率放緩到8.5%。

儘管如此，剔除波動較大能源和食品價格後的「核心」物價仍在攀高。戴利說服務業的通膨幾乎沒有放緩的跡象，「這就是為什麼通膨下降，我們卻不想宣布獲勝。我們還沒有畢其功。」

她仍維持年底利率應略低於3.5%的看法，但警告毋須過於激進致抑制需求。她說，「有很多工作要做，但不想不加思索地做出反應，以致於破壞了勞動市場。如果我們推倒了經濟，人們失去工作，那麼我們並沒有真正讓他們過得好」。

通膨 聯準會 Fed

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