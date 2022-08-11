兩支香港妖股大鬧紐約 美SEC主席說密切關注

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，股票交易大起大落通常都會引起監管機構關注，而SEC已做足探究異常走勢的準備。

詹斯勒周三在記者會上說，SEC工作人員會檢視突如其來大幅波動的「幕後」原因。他拒絕針對近期暴漲暴跌得令人瞠目結舌的兩家香港公司置評，只表示：「任何大漲大跌的股票都可能被市場監控人員關注。」尚乘數科和智富融資短短幾天內分別飆升14,000%和6,000%，在華爾街一舉成名。

尚乘數科7月15日在紐約證券交易所掛牌後大漲140倍，一度躋身世界金融大鱷之林，但後來由雲端摔回地面。承銷和顧問服務公司智富融資8月5日在那斯達克上市，首兩日股價飆升超過60倍，後來也暴跌。

兩家公司的交易令華爾街感到困惑，有些人揣測這些股票究竟是遭散戶抱團熱炒的迷因股，或是股票代碼錯誤，抑或是某種形式的市場操縱。

詹斯勒自2021年4月接任SEC主席以來，一再表達不放心赴紐約上市的中國大陸和香港企業的透明度。美中監管機構正努力想談成協議，讓美方人員可以稽核中概股的審計底稿，以避免兩地近200家公司被摘牌。