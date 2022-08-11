迪士尼Q3營收和獲利雙雙優預期 Disney+訂戶數大增

娛樂巨擘迪士尼（Walt Disney）旗下的Disney+串流影音服務將漲價38%，旨在為虧損的在線業務創造更多收入，並以銷售、獲利和用戶成長均超越預期的第三季亮麗財報為基礎，再接再厲。

迪士尼周三公布財報，根據StreetAccount的數據，Disney+的訂戶總數增至1.521億，高於分析師預測的1.47億。訂戶成長的事實顯示，全球串流媒體市場接近飽和的傳言不攻自破。

在第3季末，Hulu擁有4,620萬用戶，ESPN+擁有2,280萬用戶。把Hulu、ESPN+和Disney+的訂閱用戶加起來超過2.21億。此數已略高於長期以來一直是串流媒體領域領導者Netflix的2.2億用戶。

消息傳出，迪士尼股價繼周三常交易時段上漲3.97%至112.43美元後，盤後再勁揚7%。

最近幾周，串流媒體領域動盪不安，因為Netflix披露訂閱用戶數再次下滑，而華納兄弟（Warner Bros）的Discovery宣布了內容戰略轉向。雖然Netflix預計用戶成長會反彈，但不確定性讓分析師和投資人懷疑整個產業的前景。

迪士尼同日公布新的定價結構。12月8日由美國開始，帶有廣告的Disney+每月要價7.99美元，這是目前無廣告的價格，而無廣告的Disney+要價10.99美元，漲幅高達38%。Hulu和ESPN+的部分套餐也會跟著漲價。

此外，迪士尼下修Disney+的2024年訂戶數預測至2.15-2.45億，比起之前在2020年12月設定的2.3-2.6億，上下限各降低1,500萬。但該公司重申，預期Disney+可在2024年底前實現獲利。迪士尼的串流媒體服務在最近一季虧損了11億美元

總體而言，由於美國消費者在國內主題公園的支出增加，迪士尼的營收和獲利均優於預期。

止於7月2日的上季營收成長26%至215億美元，其中主題公園收入飆升並超過分析師預期的210億美元。剔除特定項目後的每股盈餘躍升至1.09美元，超過預期的96美分。

迪士尼樂園、體驗和產品部門上季營收增加72%，達到74億美元，遠高於去年同期的43億美元。該公司表示，出席人數、入住房間夜數和遊輪航行人數均見增加。