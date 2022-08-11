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美元急貶、日圓強升 美通膨降溫減緩升息預期
美元周三對G10貨幣普遍下跌，因美國7月通膨數據有所緩和，市場認為這緩解了聯準會繼續激進升息的壓力。
美元指數下跌1.025%，報105.26。
美元兌日圓貶值1.58%，報132.97日圓；美元一度重貶多達2.3%，是2020年3月以來的最大跌幅。
道明證券的分析師表示：「在市場對聯邦資金利率的定價愈來愈滿意的背景下，日圓最糟糕的日子似乎已經過去。130日圓至135日圓的區間可能是新常態。」
歐元兌美元升值0.83%，至1.0297美元。
美國7月消費者物價指數（CPI）較前月持平，因汽油價格下滑，這對於過去兩年看著通膨攀升的美國民眾來說，是第一個通膨明顯緩解的跡象。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「你看到的是市場在享受聯準會轉向不那麼鷹派的立場的可能性，不是鴿派，而是稍微不那麼鷹派。」
英鎊兌美元升值1.16%，至1.22145美元。
被視為市場風險胃納晴雨表的澳幣兌美元升值1.74%，報0.7083美元。
比特幣上漲2.1%，報23,651美元。
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