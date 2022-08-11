台積電ADR漲4% 隨費半上揚 聯電、日月光猛漲5%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周三（10日）漲4%收在88.67美元，追隨費城半導體指數上揚，較台北交易股票溢價擴大至6.5%，聯電和日月光猛漲逾5%。

美股三大指數周三（10日）齊揚，道瓊勁揚逾500點、那斯達克和標普500指數各漲逾2%，因市場受到美國最新的數據激勵，美國7月通膨放緩幅度超過市場預期，使投資人對聯準會（Fed）不再大舉升息的期望升高。

道瓊工業指數勁揚漲535.1點，或1.63%，收報33,309.51點，標普500指數漲2.13%，或87.77點，至4,210.24點，那斯達克指數漲2.89%，或360.87點，收報12,854.8點。費半指數大漲4.25%。

台灣加權股價指數昨跌111.26點收在14,939.02點。台積電跌1.96%收在500元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 92.96 5.09 87 6.85

中華電 CHT 124.1 1.03 122.5 1.31

台積電 TSM 532.62 4.06 500 6.52

聯電 UMC 42.17 5.25 40.3 4.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普

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