美商務部長：盼520億美元晶片法案帶動4,000億美元投資
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，一項包含以520億美元扶持國內半導體生產和研究的法律，可能帶動多達4,000億美元的投資。
雷蒙多10日接受彭博電視專訪時表示：「我們的目標是將它最大化。」「這是我們希望足以讓民間產業釋出2,000億、3,000億、4,000億美元的金額。」
拜登9日簽署一項涵蓋廣泛的競爭法案，其中包括為半導體產業提供資金，並形容它是美國一場世紀大投資。這套晶片法案是拜登政府努力降低對台灣、南韓等亞洲供應國的依賴的行動，同時解決供應鏈受干擾、以及包含半導體在內特定產品漲價的問題。
這套法案還包括共和黨人和對中國大陸鷹派人士要求的重要條件：接受美國政府補助者，必須承諾不在中國大陸擴產先進晶片。
雷蒙多說，晶片法案過關「是向產業界發出要種訊息，即他們應該投資美國，而非亞洲或歐洲」。
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