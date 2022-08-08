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Q1聯發科、展銳智能手機AP出貨量實現兩位數增長 下半年供應商繼續去庫存

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2022年一季度智能手機應用處理器（AP）市場份額追蹤報告，顯示當季智能手機AP市場規模同比增長35%。（本報系資料庫）
2022年一季度智能手機應用處理器（AP）市場份額追蹤報告，顯示當季智能手機AP市場規模同比增長35%。（本報系資料庫）

集微網消息，研究機搆Strategy Analytics手機元件技術（HCT）服務近期發佈2022年一季度智能手機應用處理器（AP）市場份額追蹤報告，報告顯示當季智能手機AP市場規模同比增長35%，達到89億美元，高通以45%的份額保持領先地位，聯發科（25%）、蘋果（22%）、三星LSI和展銳等廠商分列其後。

SA報告還顯示，5G應用處理器出貨量佔當季智能手機AP總出貨量的53%，7nm及以下工藝節點AP佔總出貨量的48%。而由台積電製造的智能手機AP出貨量佔比達80%。

SA報告作者Sravan Kundojjala表示，高通旗艦處理器驍龍8 Gen 1在2022年Q1獲得強勁增長，在三星Galaxy S手機上的份額增加推動其收益創下歷史新高。三星的Exynos系列出貨量明顯下滑，但是憑借其在Galaxy A系列設備上搭載的Exynos 1280等中端應用處理器，該公司顯示出了復蘇的跡象。

Kundojjala還提到，2022年Q1聯發科和展銳市場表現優異。聯發科越來越注重高端產品，這可能有助於其在2022年抵禦中端市場的疲軟，並幫助其保持領先水平。另一方面，由於Tier 1廠商的客戶訂單的優勢增加，紫光展銳4G應用處理器獲得了很大的份額。

另外， SA還指出，低端智能手機市場目前需求疲軟，隨著供應商繼續去庫存，庫存消化將在2022年下半年持續進行。

台積電

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